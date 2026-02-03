China interzice mânerele ascunse ale ușilor auto: Tesla și competitorii sub presiune

China devine prima țară din lume care interzice mânerele ascunse ale ușilor la toate mașinile vândute pe teritoriul său, potrivit CNN. Această decizie vizează direct vehiculele Tesla, dar afectează și alți producători de mașini electrice care au adoptat acest design futurist, inclusiv modele de la Xiaomi și Aion. Motivul invocat: riscuri majore de siguranță în caz de accidente.

Tesla își reproiectează mânerele ușilor în urma unei anchete de siguranță

Mânerele electrice ale ușilor, caracteristice Tesla, se pliază în lateralul ușii și necesită apăsarea acestora pentru a elibera maneta. În interior, șoferii trebuie să apese un buton pentru a deschide ușa. Deși acest sistem arată modern și aerodinamic, el a fost implicat în mai multe incidente grave, când salvatorii nu au putut accesa rapid vehiculele după accidente sau incendii.

Cerințe stricte: deblocare mecanică obligatorie

Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației din China a anunțat că toate vehiculele trebuie să aibă deblocare mecanică atât pentru mânerele interioare, cât și pentru cele exterioare. În comunicatul oficial se precizează:

Mânerele exterioare trebuie să permită deblocarea din orice unghi și să fie ușor de acționat.

Mânerele interioare trebuie să fie clar vizibile pentru ocupanți.

Noile reglementări intră în vigoare pe 1 ianuarie 2027 și nu vizează o companie anume, însă Tesla și ceilalți producători de EV-uri vor fi nevoiți să adapteze designul mașinilor pentru a respecta cerințele chineze.

Accidente și controverse: când designul devine periculos

În 2025 și 2026, mai multe incidente au atras atenția autorităților. În SUA, 140 de cazuri raportate de Bloomberg au arătat persoane blocate în mașinile Tesla din cauza mânerelor ascunse, inclusiv unele cu răniri grave. Tesla oferă un sistem manual de deschidere a ușilor, dar acesta nu a fost întotdeauna suficient.

În China, accidentul mortal al unei berline Xiaomi a scăzut valoarea acțiunilor companiei, după ce trei persoane au murit din cauza problemelor la deblocarea ușilor. Ca urmare, guvernul chinez a înăsprit regulile privind testarea și comercializarea funcțiilor de asistență a șoferului.

Implicații pentru Tesla și industria auto

Interdicția chineză poate afecta semnificativ Tesla, care raportează scăderi de vânzări la nivel global și se confruntă cu competiție acerbă pe a doua sa piață ca mărime. Alte companii, precum Xiaomi și Aion, care au adoptat sisteme similare, vor trebui să se conformeze noilor standarde de siguranță.

Această măsură subliniază o tendință globală: siguranța în designul auto primează față de inovațiile futuriste, mai ales în piețele cu reglementări stricte, cum este China.

