Medicamentele ieftine ar putea dispărea de pe piață

Președintele Asociației Producătorilor de Medicamente Generice România (APMGR), Daniel Bran, susține că multe medicamente uzuale s-ar putea scumpi drastic odată cu intrarea în vigoare a unor noi norme europene de mediu. Mai mult, cele ieftine cu preț fix ar putea dispărea complet de pe piață.

„Ar trebui crescut prețul de 6-8 ori la unele medicamente foarte utilizate, cum este metforminul, sau de 4-5 ori la un antibiotic foarte utilizat, cum este amoxicilina”, a spus Bran la Profit Health.forum, explicând că aceste creșteri vin din taxele legate de tratarea apelor uzate generate de consumul de medicamente, potrivit ziare.com.

„Orice medicament care este administrat urmează apa uzată și cineva trebuie să plătească pentru tratarea acesteia”, a precizat Bran, miercuri, 18 martie, explicând că noile cerințe obligă industria să suporte costurile epurării substanțelor farmaceutice ajunse în apă.

Taxele aplicate producătorilor, motivul principal al posibilelor creșteri de preț

El a arătat că aceste taxe aplicate producătorilor pentru fiecare medicament pus pe piață sunt motivul principal al posibilelor creșteri de preț.

„Aceste măsuri înseamnă taxe suplimentare pe care ar trebui să le plătească producătorii de medicamente pentru orice este pus pe piață”, a spus Bran.

Bran a subliniat că problema este una de echilibru între obiectivele de mediu și accesul la tratament.

„Trebuie să vedem cum implementăm normele de mediu, dar în același timp să păstrăm accesul pacienților la tratament”, a spus el, cerând ajutorul factorilor de decizie cu privire la implementarea noilor norme de mediu.

Presiunea generată de costurile de producție

În paralel, Bran a indicat presiunea generată de costurile de producție, în special din energie și inflație, în condițiile în care prețurile medicamentelor cu prescripție sunt reglementate. „Prețul medicamentelor cu prescripție este fix, este minim european și nu poate absorbi aceste costuri”, a spus Bran.

El a explicat că producătorii sunt afectați de creșterea costurilor pe întreg lanțul.

„Prețul energiei crește, crește prețul tuturor componentelor, inclusiv al ambalajelor, dar prețul medicamentului rămâne același”, a spus Bran. Daniel Bran a subliniat că impactul este major în contextul în care medicamentele generice domină piața.

„70% din tratamentele prescrise sunt medicamente generice și biosimilare, iar 90% dintre ele sunt sub 100 de lei”, a indicat el. Bran a amintit că ultima ajustare a prețurilor a avut loc în urmă cu trei ani.

„S-a adaptat cu 14% pentru medicamentele până în 25 de lei și cu 7% pentru cele până în 50 de lei”, a spus el, precizând că au urmat doi ani cu inflație de aproximativ 10% fără alte corecții. În aceste condiții, Bran a avertizat asupra riscului dispariției treptate a unor medicamente de pe piață.

„Medicamentele dispar lent, mai pleacă unul, mai pleacă unul, iar când ne dăm seama, este prea târziu”, a declarat el.

Președintele APMGR a susținut necesitatea unei intervenții imediate.

„Trebuie să adaptăm prețul medicamentelor de 25-50 de lei la realitatea actuală, la 7-10%, chiar dacă nu acoperă integral creșterile”, consideră Daniel Bran, avertizând că, în caz contrar, presiunile cumulate din taxe de mediu, energie și inflație vor afecta disponibilitatea tratamentelor de bază.

