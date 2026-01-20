Dacia Sandero, cea mai vândută mașină în Europa

Dacia Sandero este cel mai vândut automobil din Europa, depășind Renault Clio și VW T-Roc, cu aproape 244.000 de unități comercializate, în 2025.

Vânzările de autoturisme pe continent au înregistrat o creștere ușoară, în timp ce SUV-urile Dacia Duster și Ford Puma au continuat să atragă cumpărători, confirmând succesul modelelor românești pe piața europeană. Conform datelor statistice privind piața auto din Europa, analizate de Profit.ro, modelul Dacia Sandero a bătut toate recordurile.

Vânzările de autoturisme din Europa, creștere de aproape 8 procente în luna decembrie

Vânzările de autoturisme din Europa au înregistrat o creștere de aproape 8 procente în luna decembrie și au ajuns, la final de an, la 13,3 milioane de unități, în creștere cu puțin peste 2 procente. Ultima lună a anului a adus o serie de modificări ale cifrelor de vânzări, însă pentru ierarhia celor mai vândute automobile din Europa nimic nu s-a mai schimbat, astfel că Dacia Sandero a rămas oficial cea mai vândută mașină de pe continent, confirmând succesul acestui model înregistrat în ultimii ani.

Sandero a vândut, pe întreg anul, 243.676 unități în Europa

Sandero a vândut, pe întreg anul, 243.676 unități în Europa, înregistrând o scădere de aproape 10 procente față de anul anterior. Principalul rival, Renault Clio, a vândut 229.778 de unități, dovedindu-se un competitor din ce în ce mai puternic pe final de an, având de altfel o creștere de 5,8 procente.

Pe locul al treilea s-a clasat cel mai vândut SUV din Europa, VW T-Roc, cu 211.241 unități (creștere de 3,8%), potrivit statisticilor Data Force, care acoperă aproape integral vânzările din Europa. Celelalte modele clasate în Top 10 al vânzărilor europene au fost VW Tiguan, VW Golf, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008, Dacia Duster și Toyota Yaris.

SUV-ul Duster, unul dintre cele mai vândute modele ale Europei

SUV-ul Duster, unul dintre cele mai vândute modele ale Europei și al șaselea cel mai vândut SUV din regiune, a înregistrat un volum de 168.182 unități, având o scădere a vânzărilor de -4,3%. Celălalt SUV produs în România, Ford Puma, a vândut pe întreg anul 153.345 unități, având o evoluție pozitivă, cu o creștere de aproape 3 procente față de 2024, cu ajutorul versiunii Gen-E, cu motor electric.

