Guvernul vrea să modifice regulile de impozitare a mașinilor cumpărate și vândute în același an

Într-un demers de reducere a birocrației și de clarificare a obligațiilor proprietarilor auto, Guvernul vrea să modifice Codul Fiscal privind regulile de impozitare a mașinilor cumpărate și vândute în același an, introducând plata impozitului o singură dată, la momentul vânzării, și termene mai clare pentru radierea din circulație.

Proiectul de lege publicat de Ministerul Dezvoltării, analizat de TechRider.ro, propune simplificarea termenelor și clarificarea obligațiilor proprietarilor.

În prezent, impozitul auto este datorat de persoana care deține vehiculul la 31 decembrie a anului fiscal anterior. Această regulă a generat situații neclare pentru mașinile cumpărate, înmatriculate și apoi vândute în cursul aceluiași an, potrivit ziare.com.

Potrivit proiectului, pentru aceste cazuri se introduce un termen unic de plată: data înstrăinării mașinii. Practic, impozitul aferent anului respectiv va fi achitat la momentul vânzării, nu ulterior.

Reguli mai clare pentru radierea din circulație

Proiectul aduce și reguli mai clare pentru radierea din circulație. Proprietarul va avea obligația de a depune declarația de radiere la organul fiscal în termen de 30 de zile de la data radierii.

Începând cu 1 ianuarie a anului următor radierii, impozitul pentru vehiculul respectiv nu va mai fi datorat. Totodată, radierea va fi posibilă doar după achitarea tuturor obligațiilor fiscale restante.

