Nicușor Dan: România își va consolida participarea la politicile NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite

Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că România își va consolida participarea la politicile NATO și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acțiune a politicii externe în 2026.

El a spus că țara noastră va propune Statelor Unite o agendă consistentă de proiecte economice benefice pentru ambele părți, care să completeze cooperarea în domeniul securității și apărării.

„Pentru întărirea securității naționale, România își va consolida participarea la politicile NATO și, în mod specific, va investi în rolul nostru pe Flancul estic al Alianței și la Marea Neagră. România va rămâne un aliat angajat și de încredere, continuând investițiile în apărarea națională și în securitatea colectivă, conform angajamentelor adoptate la Summitul de la Haga“, a evidențiat Nicușor Dan, la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România de la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

El a menționat că România va găzdui, în 2026, în colaborare cu partenerii polonezi, Summitul formatului București B 9, va accelera eforturile susținute pentru crearea hub-ului de securitate în Marea Neagră și va contribui și în viitor la securitatea energetică a Europei, ca furnizor și rută de tranzit.

Președintele a mai spus că România este recunoscătoare pentru tot sprijinul oferit de Aliații săi.

„Credem cu tărie că articolul 5 al tratatului de la Washington rămâne coloana vertebrală a securității noastre naționale și colective“, a adăugat președintele.

Potrivit șefului statului, țara noastră va sprijini și mai departe Inițiativa celor trei mări pentru a continua proiectele strategice.

„Parteneriatul strategic cu Statele Unite va continua să fie o linie fundamentală de acțiune a politicii noastre externe în 2026. România își înțelege rolul strategic la Marea Neagră și va identifica în mod inteligent proiectele care pot aduce valoare adăugată acestui parteneriat. Împreună cu Statele Unite și aliații riverani, România poate proiecta stabilitate, influență și instrumente de cooperare, atât în zona extinsă a Mării Negre și a Balcanilor, cât și dincolo de această regiune, înspre Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

Pentru a extinde și adapta parteneriatul nostru la necesitățile stringente ale prezentului, vom propune Statelor Unite o agendă consistentă de proiecte economice benefice pentru ambele părți, care să completeze importanta noastră cooperare în domeniul securității și apărării și care să consolideze fundamentul relației noastre“, a arătat președintele.

Conform șefului statului, colaborarea transatlantică va avea ca linii definitorii: apărarea, securitatea energetică, materiile prime rare și tehnologiile de frontieră.

„În Uniunea Europeană, România va continua să fie un promotor al unității de viziune și acțiune a statelor membre și a instituțiilor comunitare. Vom rămâne loiali instrumentelor și politicilor consacrate. Vom promova adoptarea unui cadru financiar multianual ambițios, cu alocări consistente pentru politica agricolă și de coeziune.

Și, foarte important, România își dorește stimularea competitivității europene și un acces echilibrat la oportunitățile de finanțare pentru entitățile din toate statele membre ale Uniunii, care să ducă la o distribuție geografică echilibrată a creșterii competitivității“, a mai spus președintele.

El a subliniat că țara noastră va sprijini extinderea Uniunii Europene, „cu accent pe aderarea Republicii Moldova“.

„În egală măsură, înțelegem nevoia de a fi creativi și de a ne adapta noilor circumstanțe globale. Prin urmare, vom fi implicați în procesul de consolidare a industriei europene de apărare prin multiplele mecanisme inițiate recent, în primul rând Programul SAFE“, a mai spus Nicușor Dan.

Viziunea europeană, a arătat el, este ‘echilibrată, loială valorilor fundamentale, fondatoare ale proiectului european și echilibrului dinamic dintre statele membre și instituțiile europene, pledând pentru formule creative de acțiune comună’.

„Ne dorim o Uniune puternică, autonomă strategic și relevantă în plan global, angajată ca partener egal în relația transatlantică, cu mai puțină birocrație și reglementări mai simple, cu o competitivitate regăsită și cu un rol semnificativ în tehnologiile importante ale Secolului 21“, a mai menționat Nicușor Dan.

