(VIDEO) Nicușor Dan, mesaj despre justiție și statul de drept la întâlnirea cu diplomații străini acreditați la București

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, la întâlnirea anuală cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, că doar un sistem judiciar independent şi eficient, împreună cu o administraţie onestă şi profesionistă, vor putea să îmbunătăţească funcţionarea instituţiilor statului şi, mai ales, să ducă la recăpătarea încrederii cetăţenilor în instituţii.

Președintele a spus, joi, că România este la începutul unui proces profund de reconciliere națională în cadrul societății și de reconsolidare a echilibrului între puterile statului, menționând că întărirea statului de drept și lupta anticorupție sunt priorități ale acestui mandat.

„În plan intern, anul 2025 e anul în care țara noastră a încheiat un ciclu electoral prelungit, care n-a fost lipsit de dificultăți, în care am avut de înfruntat un război hibrid. Totuși, democrația românească a reușit să facă față acestui test de maturitate, aplicând legea și asigurând funcționarea instituțiilor democratice. Suntem la începutul unui proces profund de reconciliere națională în cadrul societății și de reconsolidare a echilibrului între puterile statului“, a afirmat Nicușor Dan la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România, de la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

Întărirea statului de drept și lupta anticorupție sunt priorități ale acestui mandat

Președintele a spus că întărirea statului de drept și lupta anticorupție sunt priorități ale acestui mandat, incluse în noua Strategie Națională de Apărare a Țării.

„Doar un sistem judiciar independent și eficient și împreună cu o administrație onestă și profesionistă vor putea să îmbunătățească funcționarea instituțiilor statului și mai ales să ducă la recăpătarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului“, a subliniat Nicușor Dan.

Un mediu politic mai bun va oferi predictibilitate, inclusiv partenerilor externi

Potrivit acestuia, un mediu politic mai bun va oferi predictibilitate, inclusiv partenerilor externi, stimulând cooperarea politică, comerțul internațional și investițiile.

„Imperativele anului 2025, în special după ultimul rând de alegeri, au fost asigurarea unei stabilități politice și guvernamentale și nevoia urgentă de redresare financiară. Au fost niște măsuri dureroase care au fost obligatoriu a fi luate într-un termen extrem de scurt iar aceste măsuri la nivel macroeconomic au dat rezultatele așteptate. România a reușit să încheie anul 2025 cu o reducere consistentă a deficitului și cu o ușoară creștere economică“, a menționat președintele.

Reformele administrative și fiscale demarate anul trecut vor consolida statul

Șeful statului a arătat că reformele administrative și fiscale demarate anul trecut vor consolida statul și acest efort conjugat – cetățeni, sector privat, instituții publice – trebuie valorificat prin politici publice care să facă posibilă relansarea economică, adăugând că acesta este unul din obiectivele pentru 2026 și 2027.

„Doar o situație internă solidă, predictibilă și coerentă poate genera instrumente diplomatice eficiente iar acest adevăr este cu atât mai relevant în contextul de azi“, a precizat Nicușor Dan.