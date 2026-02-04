Automobile Dacia reduce personalul printr-o campanie de plecări voluntare

De la 1 martie, Automobile Dacia începe reducerea personalului printr-o nouă campanie de plecări voluntare. Primele de concediere pot ajunge până la aproape 50.000 de euro, pe fondul unei posibile scăderi a producției și al ajustărilor planificate pentru anul 2026.

Strategia companiei are în vedere reducerea personalului ca urmare a unei posibile diminuări a producției de autovehicule. Persoanele care doresc încetarea contractului de muncă pot fi bonificate cu sume importante, în funcție de vechimea în uzină, arată Profit.ro.

Ce sume de bani primesc salariații care pleacă

Cea mai mică sumă va fi cea primită de angajații cu până la 2 ani vechime: 25.000 de lei net, care se adaugă drepturile salariale la zi.

Pentru o vechime între 2 și 4 ani, angajații vor putea primi 63.000 lei, iar pentru 4 și 8 ani vechime, suma va fi de 113.000 lei. Pragurile următoare vor fi 8 – 12 ani și 12 – 16 ani, iar bonificațiile se vor ridica la 137.000 de lei și, respectiv, 167.000 de lei.

Cea mai mare sumă va fi primită de angajații cu peste 16 ani vechime. Aceștia vor încasa, pe lângă salariul la zi, 210.000 de lei, sumă care depășește 40.000 de euro.

Va exista și o catergorie privilegiată, pentru care prima de concediere voluntară va ajunge la aproape 50.000 de euro. Este vorba despre persoanele cu boli profesionale și cu invalidități produse în accidente de muncă pe perioada contractului cu Dacia. Acestea vor primi 240.000 de lei, în cazul în care vor dori să plece în această campanie inițiată de companie.

„Nu aprobăm orice cerere de plecare“

Potrivit rezultatelor din campaniile precedente, se înregistrează câteva sute de cereri, dar sunt aprobate doar jumătate. „Nu aprobăm orice cerere de plecare, este la latitudinea șefilor de departamente să aprobe sau nu”, a explicat Mihai Bordeanu, directorul general Dacia, pentru sursa citată.

Pentru campania din acest început de an este posibil ca ținta de plecări să fie mai mare, după cum arată informațiile neoficiale, cu până la 900 de persoane care ar putea părăsi Dacia.

