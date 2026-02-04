-0.6 C
Craiova
miercuri, 4 februarie, 2026
Grecia va interzice rețelele de socializare copiilor sub 15 ani

De Magda Dragu
O sursă guvernamentală de rang înalt a declarat marţi că Grecia este „foarte aproape” de a anunța interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 15 ani, potrivit Reuters 

Kathimerini scrie că Ministerul Guvernării Digitale este pregătit să pună în aplicare această măsură, considerând aplicația Kids Wallet, lansată anul trecut, ca un instrument de aplicare a interdicției.

Se așteaptă ca premierul Kyriakos Mitsotakis să facă un anunț oficial, deși data nu a fost încă confirmată.

Şi Spania a anunțat că intenționează să interzică rețelele de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani

Spania a anunțat marți că intenționează să interzică rețelele de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani și că va crea o lege care să îi facă pe directorii rețelelor sociale responsabili personal pentru discursurile instigatoare la ură de pe platformele lor.

