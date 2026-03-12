Pagină pierdută din celebrul palimpsest al lui Arhimede, descoperită într-un muzeu din Franța

O descoperire spectaculoasă a readus în atenția lumii științifice una dintre cele mai misterioase relicve ale antichității. Cercetătorii au identificat, într-un muzeu din Franța, o pagină considerată pierdută din celebrul palimpsest al lui Arhimede, unul dintre cei mai mari matematicieni ai istoriei.

Descoperirea a fost făcută de cercetătorul Victor Gysembergh, de la CNRS, care a descris manuscrisul drept o adevărată „comoară de texte pierdute din antichitate”.

Un manuscris cu o istorie fascinantă

Arhimede a trăit în secolul al III-lea î.Hr. în orașul Siracuza și este cunoscut pentru descoperiri fundamentale în matematică și fizică. Printre acestea se numără și celebrul principiu al flotabilității, asociat cu celebrul strigăt „Eureka!”.

Scrierile sale au supraviețuit timp de secole într-un manuscris special numit palimpsest – un pergament pe care textul original a fost șters pentru a face loc unui alt text scris ulterior.

Palimpsestul lui Arhimede a fost copiat în jurul secolului al X-lea, iar aproximativ două secole mai târziu textul a fost răzuit și pergamentul a fost reutilizat ca o carte de rugăciuni creștine.

Pe lângă lucrările matematice ale savantului grec, manuscrisul conține și alte texte filozofice, literare și religioase din perioada antică, potrivit France 24.

O călătorie de secole

De-a lungul istoriei, manuscrisul a trecut prin numeroase mâini. În secolul al XIX-lea era deținut de Patriarhia Ortodoxă Greacă a Ierusalimului și era păstrat într-o bibliotecă din Constantinopol.

În 1906, istoricul danez Johan Ludvig Heiberg a descoperit documentul și a fotografiat fiecare pagină.

După aceea, manuscrisul a dispărut în timpul Primul Război Mondial și a reapărut abia în 1998, când a fost scos la licitație de o familie franceză.

Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică. Unele informații vehiculate de presa internațională sugerau că ar fi fost chiar miliardarul Jeff Bezos, însă acest lucru nu a fost confirmat oficial.

O descoperire făcută aproape întâmplător

Manuscrisul original avea 177 de pagini, însă trei dintre ele erau considerate pierdute. Una dintre acestea a fost găsită recent într-un mod neașteptat.

Victor Gysembergh a identificat pagina într-un catalog online al manuscriselor digitalizate dintr-un muzeu de artă din orașul Blois.

Cercetătorul a comparat pagina cu fotografiile realizate în 1906 și a constatat că scrisul de mână, figurile geometrice și chiar greșelile din text coincid perfect.

Un tratat matematic celebru

O parte a paginii conține fragmente din lucrarea lui Arhimede „Despre sferă și cilindru”, în care matematicianul descria pentru prima dată în mod riguros relația dintre suprafața și volumul unei sfere.

Pe cealaltă parte a pergamentului se află un desen realizat mult mai târziu, probabil în secolul XX, despre care se crede că a fost adăugat pentru a crește valoarea documentului.

Tehnologie modernă pentru texte antice

Pentru a descifra complet textul ascuns sub desen, cercetătorii intenționează să utilizeze tehnologii moderne precum imagistica multispectrală și fluorescența cu raze X.

Gysembergh speră că descoperirea acestei pagini va duce și la identificarea celorlalte două pagini dispărute din palimpsest.

„Până acum nu aveam niciun motiv să credem că vor mai fi găsite. Această descoperire ne dă însă speranță”, a declarat cercetătorul.

