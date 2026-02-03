Un pensionar a fost răpit și torturat, agresorii crezând că fiul său este milionar în criptomonede

Un bărbat de 74 de ani din Franța a fost răpit, sechestrat și torturat timp de 16 ore în casa sa, iar apoi într-un bar, de trei tineri. Aceștia au cerut o răscumpărare de trei milioane de euro de la fiul său, despre care credeau că este milionar în criptomonede.

Răpirea a avut loc pe 25 ianuarie 2026, în jurul orei 6.00, când agresorii au pătruns în locuința bătrânului, din Voiron. În casă se aflau și trei adolescenți de 17 ani, care închiriaseră o anexă a proprietății. Aceștia au fost legați și li s-au confiscat telefoanele. Partenera victimei s-a ascuns în pod și nu a fost observată de atacatori. Bărbatul a fost apoi urcat cu forța într-un vehicul, scrie Actu17.

Bătrânul a fost dus într-o cameră dintr-un bar din Valence, unde a fost torturat. Scenele de abuz au fost filmate și trimise fiului său prin mesaje criptate, însoțite de solicitarea unei răscumpărări de trei milioane de euro în criptomonede. Fiul victimei nu deține astfel de fonduri și nu lucrează cu criptomonede.

Bărbatul a fost eliberat în jurul orei 23.00. Trei suspecți au fost prinși de poliție în apropiere, într-un Renault Clio. Un alt vehicul, posibil furat, a fost găsit ars.

Avocatul victimei a declarat că bărbatul prezenta „răni foarte grave, mai ales pe față și pe mână, deoarece agresorii nu s-au sfiit să-i taie un deget”.

Cei trei suspecți, tineri în vârstă de aproximativ 20 de ani, au fost arestați. Sunt acuzați de răpirea și sechestrarea unui bărbat în bandă organizată, tortură și acte de barbarie, jaf în bandă organizată, distrugere cu mijloace periculoase și constituire de grup infracțional organizat.

