Trei răniți după ce un adolescent a furat mașina bunicului și s-a plimbat până a lovit un cap de pod

Trei adolescenți au fost răniți după ce unul dintre ei s-a urcat la volanul unui autoturism pe care l-a sustras din curtea bunicului său, și-a luat prietenii și s-au plimbat până mașina a lovit un cap de pod.

„Din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat că un autoturism ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi pătruns pe sensul opus de mers și ar fi intrat în coliziune cu un cap de pod, ulterior răsturnându-se și lovind un alt podeț.

În urma verificărilor, s-a constatat că autoturismul era condus de un minor în vârstă de 16 ani, din comuna Slobozia Bradului, care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar autoturismul ar fi fost sustras, în cursul zilei, de la bunicul acestuia“, a trasmis IPJ Vrancea.

Potrivit sursei citate, la momentul producerii accidentului, în autoturism se mai aflau trei pasageri, cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani, care au suferit leziuni și au primit îngrijiri medicale.

După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei, fiind identificat ulterior de polițiști la domiciliu. Testările efectuate cu aparatele din dotare pentru depistarea consumului de alcool și substanțe psihoactive au avut rezultate negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru conducerea unui vehicul fără permis, furt în scop de folosință, părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.

