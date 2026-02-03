-2.2 C
O româncă a fost păcălită cu 2,5 milioane $ de un fals „prinț din Dubai"

O româncă a fost păcălită cu 2,5 milioane $ de un fals „prinț din Dubai“

De Daniela Moise

Procurorii DIICOT Maramureș au deschis un dosar penal, in rem, în care sunt efectuate cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce o femeie de afaceri a reclamat că a fost păcălită cu 2,5 milioane de dolari de către un escroc nigerian care pretindea că este „prințul moștenitor al Dubaiului“.

Conform unor relatări din presă, o femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, după ce a fost convinsă să investească, împreună cu prințul moștenitor al Dubaiului, într-o fundație umanitară.

Totul a început în urmă cu aproximativ trei ani, când femeia a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat care se prezenta drept Prințul Moștenitor al Dubaiului. Acesta i-a propus un parteneriat de investiții într-o fundație umanitară ce urma să gestioneze proiecte în România, cu un buget de sute de milioane de lire sterline.

După luni de conversații, relația profesională s-a transformat într-una personală. Escrocul i-a promis căsătoria și un viitor comun, consolidându-i încrederea. Ulterior, i-a prezentat un presupus „manager financiar” din Londra, care a ajutat-o să deschidă un cont online ce afișa peste 200 de milioane de lire sterline, scrie PresaSM.ro.

Contul era însă complet fals. Pentru a putea „debloca” și retrage fonduri, femeia a fost convinsă să plătească taxe și comisioane uriașe. În total, aceasta a transferat peste 2,5 milioane de dolari, obținuți prin credite bancare, ipotecarea locuinței și folosirea fondurilor firmei pe care o conducea.

În realitate, bărbatul respectiv este un escroc nigerian, Henry Eke, care folosea o schemă sofisticată de înșelare a victimelor, prin folosirea de identități false, bănci fictive, „consilieri financiari“, dar și promisiuni romantice și de căsătorie.

Românca ar fi aflat că totul a fost o înșelătorie după ce a fost contactată de doi complici ai nigerianului, nemulțumiți că nu primiseră o parte din bani. Aceștia i-au mărturisit că întreaga poveste a fost o fraudă.

Citește și: Bărbat înjunghiat de peste 200 de ori de propriul fiu

