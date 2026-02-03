-2.2 C
Craiova
marți, 3 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat înjunghiat de peste 200 de ori de propriul fiu

Bărbat înjunghiat de peste 200 de ori de propriul fiu

De Daniela Moise

Un bărbat de 69 de ani a fost găsit fără viață în apartamentul său din București, după ce fiul său l-ar fi înjunghiat de peste 200 de ori.

Crima a ieșit la iveală după ce concubina bărbatului a sunat la poliție. Femeia a spus că nu reușește să ia legătura cu acesta și că din apartament se aude telefonul bărbatului, dar nu răspunde nimeni.

Polițiștii au fost nevoiți să intre cu forța, pentru că ușa era încuiată. L-au găsit pe bărbat fără viață, iar ancheta a arătat că avea peste 200 de înjunghieri pe corp.

Principalul suspect este fiul victimei, în vârstă de 38 de ani. Acesta a fost prins imediat și reținut, apoi arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzația de omor calificat.

Acum, anchetatorii încearcă să afle ce l-a determinat pe bărbat să-și ucidă tatăl, dar și dacă între cei doi existau conflicte.

Citește și: Dani Mocanu și fratele lui pot fi extrădați în România

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA