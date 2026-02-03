-2.2 C
Craiova
marți, 3 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateDani Mocanu și fratele lui pot fi extrădați în România

Dani Mocanu și fratele lui pot fi extrădați în România

De Daniela Moise

Curtea de Apel Napoli a decis azi predarea către România a ambilor frați Mocanu. Cei doi sunt acuzaţi că, în anul 2022, ar fi bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti.

La termenul de astăzi, Curtea de Apel Napoli a decis predarea către România a ambilor frați Mocanu.

Aceștia au la dispoziție recursul în casație la Curtea de Casație din Italia (echivalentul din Italia al Curții Supreme din România), o cale de atac ordinară, limitată la anumite motive de drept, dar dificil de câștigat. Specialiștii consideră că decizia de astăzi va avea o greutate importantă în dosar.

Condamnarea lui Dani Mocanu pentru tentativă de omor

Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, în urma unui scandal petrecut în august 2022 într-o benzinărie din Pitești.

În noaptea de 18 spre 19 august, un apel la 112 a semnalat o altercație, iar la sosirea poliției cei implicați părăsiseră locul. Un bărbat a ajuns la spital cu răni grave la cap, iar ancheta a stabilit că frații Mocanu l-au lovit cu o rangă.

Problemele anterioare ale lui Dani Mocanu cu legea

Dani Mocanu a mai fost implicat în mai multe dosare penale. A fost judecat pentru proxenetism și spălare de bani, fiind inițial condamnat la 6 ani și 5 luni, dar ulterior achitat în apel pentru că faptele s-au prescris.

În vara lui 2022, a fost reținut după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr într-un club din Târgu Mureș, incident filmat și postat pe TikTok.

În 2021, a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor, pedeapsa fiind redusă la amendă după apel.

De asemenea, a intrat în atenția autorităților după ce a filmat un videoclip cu un leu rănit, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar penal pentru rele tratamente și cruzimi împotriva animalelor.

Citește și: Un adolescent a atacat cu cuțitul un alt băiat, într-o staţie de autobuz

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA