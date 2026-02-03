Dani Mocanu și fratele lui pot fi extrădați în România

Curtea de Apel Napoli a decis azi predarea către România a ambilor frați Mocanu. Cei doi sunt acuzaţi că, în anul 2022, ar fi bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti.

La termenul de astăzi, Curtea de Apel Napoli a decis predarea către România a ambilor frați Mocanu.

Aceștia au la dispoziție recursul în casație la Curtea de Casație din Italia (echivalentul din Italia al Curții Supreme din România), o cale de atac ordinară, limitată la anumite motive de drept, dar dificil de câștigat. Specialiștii consideră că decizia de astăzi va avea o greutate importantă în dosar.

Condamnarea lui Dani Mocanu pentru tentativă de omor

Dani Mocanu a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, în urma unui scandal petrecut în august 2022 într-o benzinărie din Pitești.

În noaptea de 18 spre 19 august, un apel la 112 a semnalat o altercație, iar la sosirea poliției cei implicați părăsiseră locul. Un bărbat a ajuns la spital cu răni grave la cap, iar ancheta a stabilit că frații Mocanu l-au lovit cu o rangă.

Problemele anterioare ale lui Dani Mocanu cu legea

Dani Mocanu a mai fost implicat în mai multe dosare penale. A fost judecat pentru proxenetism și spălare de bani, fiind inițial condamnat la 6 ani și 5 luni, dar ulterior achitat în apel pentru că faptele s-au prescris.

În vara lui 2022, a fost reținut după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr într-un club din Târgu Mureș, incident filmat și postat pe TikTok.

În 2021, a fost condamnat la șase luni de închisoare pentru un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor, pedeapsa fiind redusă la amendă după apel.

De asemenea, a intrat în atenția autorităților după ce a filmat un videoclip cu un leu rănit, ceea ce a dus la deschiderea unui dosar penal pentru rele tratamente și cruzimi împotriva animalelor.

Citește și: Un adolescent a atacat cu cuțitul un alt băiat, într-o staţie de autobuz