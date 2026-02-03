-2.2 C
Un adolescent a atacat cu cuțitul un alt băiat, într-o staţie de autobuz

De Daniela Moise

Un adolescent de 17 ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, după ce l-a bătut pe un alt adolescent, pe care l-a înţepat cu un cuţit în mână, în timp ce se aflau într-o staţie de autobuz din Cluj-Napoca. Victima a fost rănită, având nevoie de îngrijiri medicale.

Pe 28 ianuarie, în jurul orei 18.10, în timp ce se afla în municipiul Cluj-Napoca, în staţia de autobuz Piaţa Mihai Viteazu, minorul ar fi agresat fizic un alt băiat de 17 ani, împingându-l în mod repetat şi folosind, în acelaşi timp, un cuțit, cu care ar fi înţepat victima într-o mână.

Băiatul agrvsat a suferit leziuni, având nevoie de îngrijiri medicale.

Agresorul a fost reţinut, luni, 2 februarie, pentru 24 de ore, fiind dus într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

