Un adolescent a atacat cu cuțitul un alt băiat, într-o staţie de autobuz

Un adolescent de 17 ani a fost reţinut de poliţişti pentru 24 de ore, după ce l-a bătut pe un alt adolescent, pe care l-a înţepat cu un cuţit în mână, în timp ce se aflau într-o staţie de autobuz din Cluj-Napoca. Victima a fost rănită, având nevoie de îngrijiri medicale.

Pe 28 ianuarie, în jurul orei 18.10, în timp ce se afla în municipiul Cluj-Napoca, în staţia de autobuz Piaţa Mihai Viteazu, minorul ar fi agresat fizic un alt băiat de 17 ani, împingându-l în mod repetat şi folosind, în acelaşi timp, un cuțit, cu care ar fi înţepat victima într-o mână.

Băiatul agrvsat a suferit leziuni, având nevoie de îngrijiri medicale.

Agresorul a fost reţinut, luni, 2 februarie, pentru 24 de ore, fiind dus într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

