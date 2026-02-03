Mehedinți: Bărbat anchetat după ce și-a obligat soția să se prostitueze

Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au pus în executare azi un mandat de percheziție domiciliară la locuința unui bărbat bănuit de săvârșirea infracțiunii de proxenetism.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 6 februarie 2025 – 30 ianuarie 2026, bărbatul ar fi înlesnit practicarea prostituției de către soția sa, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia, prin monitorizarea persoanei vătămate la locul practicării prostituției, cât și prin prestarea de diferite servicii.

De asemenea, acesta ar fi obținut foloase patrimoniale în urma practicării prostituției de către soția, în sensul că și-ar fi însușit sumele de bani rezultate în urma serviciilor sexuale prestate de aceasta.

În urma percheziției au fost descoperite și ridicate trei telefoane mobile, precum și 5.000 de lei.

A fost pus în executare un mandat de aducere, bărbatul fiind condus la sediul poliției în vederea audierii.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Mehedinți.

Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism.

Citește și: Tânăr reținut după ce a lovit un bărbat când făcea drifturi într-o parcare, apoi l-a luat la bătaie