Tânăr reținut după ce a lovit un bărbat când făcea drifturi într-o parcare, apoi l-a luat la bătaie

Tânăr reținut după ce a lovit un bărbat când făcea drifturi într-o parcare, apoi l-a luat la bătaie

De Daniela Moise

Un tânăr de 26 de ani din județul Maramureș a fost reținut de polițiști după ce a lovit un bărbat cu mașina, în timp ce făcea drifturi în parcarea unui local, apoi l-a luat la bătaie. Șoferul a refuzat testarea pentru alcool. Incidentul a avut loc în seara de 31 ianuarie, în localitatea Bârsana, scrie News.ro.

Potrivit IPJ Maramureș, tânărul ar fi efectuat intenționat mai multe derapaje controlate, moment în care a surprins și accidentat un bărbat de 32 de ani aflat în parcare. Ulterior, acesta ar fi coborât din autoturism și i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri.

Bărbatul rănit a fost transportat la spital, însă a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Polițiștii i-au cerut șoferului să fie testat pentru a stabili dacă a consumat alcool, însă acesta a refuzat atât etilotestul, cât și recoltarea de probe biologice pentru determinarea alcoolemiei.

În urma probelor administrate, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore. Azi urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă.

