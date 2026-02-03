Horațiu Potra rămâne în arest preventiv încă 30 de zile

Mercenarul Horaţiu Potra rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, marţi, Curtea de Apel Bucureşti.

Fiul său, Dorian Potra, precum şi nepotul, Alexandru Potra, vor sta în continuare în arest la domiciliu, iar primul nu are voie să ia legătura cu tatăl său. Măsura poate fi contestată în termen de 48 de ore.

Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică – alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară, următorul termen fiind stabilit pentru 11 februarie.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.

Citește și: Avocatul Poporului a sesizat CCR în cazul neplății primei zile de concediu medical