Avocatul Poporului a sesizat CCR în cazul neplății primei zile de concediu medical

Avocatul Poporului a sesizat, marţi, Curtea Constituţională a României în cazul neplăţii primei zile de concediu medical. Astfel, CCR a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate. Potrivit sursei citate, plata contribuţiei de sănătate garantează salariaţilor şi pensionarilor calitatea de asigurat. Fondul unic de sănătate este constituit „tocmai pentru a proteja asiguraţii în caz de boală”, deci statul este obligat să asigure plata prestaţiilor aferente acestei protecţii, inclusiv a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, expresie a dreptului asiguratului la beneficii corespunzătoare contribuţiei achitate”.

Avocatul Poporului a trimis, marţi, la CCR documentul prin care sesizează instituţia în legătură cu neconstituţionalitatea prevederilor articolului II din Ordonanta de urgenţă nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, considerând că acesta „contravin prevederilor constitutionale, ale articolul 1 alin 5 referitor la principiul securităţii juridice şi al previzibilităţii normei, articolul 34 privind ocrotirea sănătăţii, articolul 44 privind dreptul de proprietate privată şi articolul 47 referitor la protecţia socială a cetăţenilor, precum şi articolul 115.

Ce prevede articolul

Potrivit articolului în discuţie, pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027, indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (…) privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (…) se calculează şi se plătesc prin diminuarea cu o zi şi se suportă de către angajator, din a 2-a zi până inclusiv în a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă (…) şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând ziua următoare celor suportate de angajator, până la data încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia. În cazul indemnizaţiilor suportate integral potrivit legii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, acest luccru se realizează din a 2-a zi a incapacităţii temporare de muncă.

Acelaşi articol mai prevede că perioadele de diminuare a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit precizărilor mai sus menţionate constituie stagiu de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea calităţii de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.



Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor alineatului 1 se aprobă prin normele de aplicare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă, respectiv 1 februarie 2026.

Plata contribuţiei garantează calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate

Potrivit sesizării Avocatului Poporului, CCR a reţinut, în jurisprudenţa sa recentă că, pentru a beneficia de asigurare de sănătate, trebuie plătită o „primă” de asigurare, denumită contribuţia de asigurări sociale de sănătate, care are o destinaţie specială, iar sumele rezultate se constituie venit la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS).



„Astfel, plata contribuţiei garantează persoanei în cauză, salariat sau pensionar, calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate. Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident şi asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu se realizează pe baza participării obligatorii la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea FNUASS din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii”, arată Avocatul Poporului.



Sursa citată menţionează că, în considerentele aceleiaşi decizii, Curtea a stabilit: „Consacrarea prin lege a asigurărilor sociale presupune drepturi şi obligaţii atât pentru asigurat, cât şi pentru stat, esenţială fiind acoperirea unui risc în cazul producerii anumitor evenimente ce privesc sănătatea asiguraţilor. Dreptul la ocrotirea sănătăţii impune stabilirea riscurilor asigurate într-o manieră care să protejeze viaţa şi integritatea corporală”.



Totodată, Curtea Constituţională a reţinut că „plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate asigură atât finanţarea sistemului de sănătate, cât şi accesul la servicii medicale pentru asiguraţi, precizează Avocatul Poporului.



„Cu alte cuvinte, contribuind la FNUASS, contribuabilii beneficiază, atunci când au nevoie, de consultaţii gratuite la medicul de familie, medicamente gratuite sau compensate, investigaţii medicale şi spitalizare. Având în vedere aceste repere jurisprudenţiale, observăm că întrucât plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este obligatorie şi conferă persoanei calitatea de asigurat, iar Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate este constituit tocmai pentru a proteja asiguraţii în caz de boală, rezultă că statul, prin mecanismele sale legale şi instituţionale, are obligaţia de a asigura plata prestaţiilor aferente acestei protecţii, inclusiv a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, că expresie a dreptului asiguratului la beneficii corespunzătoare contribuţiei achitate”, arată sursa citată.

Salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială, iar printre acestea se regăsesc şi cele privind sănătatea

Avocatul Poporului arată că dispoziţiile articolului 47 alin.(2) din Constituţie stabilesc că salariaţii au dreptul la măsuri de protecţie socială, iar printre acestea se regăsesc şi cele privind sănătatea salariaţilor.



„Cu alte cuvinte, legiuitorul are obligaţia constituţională pozitivă de a reglementa concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, sens în care a adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Este adevărat că instanţa de contencios constituţional apreciază că statul are libertatea de a stabili modul de acordare, baza de calcul, cuantumul şi durata acordării indemnizaţiilor de incapacitate temporară de boală, însă opţiunea legislativă nu trebuie să golească de conţinut dreptul constituţional protejat şi să nu aducă atingere substanţei sale esenţiale. Or, prin neplata indemnizaţiei de

incapacitate temporara de boala corespunzătoare primei zile de concediu medical, exerciţiul dreptului constituţional de asigurări sociale de sănătate este atins în însăşi substanţa sa”, precizează sursa citată.



Avocatul Poporului consideră că, totodată, este încălcat dreptul la ocrotirea sănătăţii, prevăzut de articolul 34 din Constituţie.



„Curtea, în jurisprudenta sa, a statuat că, potrivit articolului 34 din Constitufie, dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat, ceea ce semnifică faptul că statul are obligaţia pozitivă generală de a lua măsuri în acest sens prin garantarea unui cadru legislativ corespunzător şi alocarea resurselor necesare pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice, organizarea asistentei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, matemitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale”, precizează aceeaşi sursă.

Obligatia statului este una de „rezultat”, care „interzice diminuarea standardului de protecţie socială deja dobândit”

Potrivit Avocatului Poporului, obligatia statului este una de „rezultat”, care „interzice diminuarea standardului de protecţie socială deja dobândit”, în condiţiile în care „destinaţia precisă a contribuţiilor de sănătate creează un drept de creanţă social” al cetăţeanului asupra fondului respectiv.



„Atunci când statul colectează resurse sub titlu de contribuţii de sănătate obligatorii, dar refuză plata primei zile de concediu medical, acesta operează practic o detumare de scop a fondurilor, deoarece sumele încasate cu titlu de asigurare nu se mai regăsesc în prestaţia de protecţie oferită asiguratului. Această conduită transformă contribuţia de asigurări sociale dintr-o sumă cu destinaţie specială într-un impozit mascat, fară o contraprestaţie corelativă, încălcând astfel însăşi raţiunea existenţei FNUASS”, argumentează Avocatul Poporului.

Citește și: Muncitor salvat de pompieri după ce a fost prins sub un mal de pământ