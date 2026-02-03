Muncitor salvat de pompieri după ce a fost prins sub un mal de pământ

Un muncitor de 37 de ani a fost prins sub un mal de pământ, în localitatea sibiană Buia. El a suferit un traumatism toracic, fiind scos de pompieri de sub pământ, informează News.ro.

ISU Sibiu a intervenit cu două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, în localitatea Buia, pentru a acorda asistenţă medicală unui bărbat prins sub un mal de pământ. Totodată, la locul incidentului a fost mobilizat elicopterul SMURD Mureş.

„Bărbatul în vârstă de aproximativ 37 de ani a suferit un traumatism toracic şi a fost transportat la UPU Sibiu cu echipajul SMURD cu medic, pentru investigaţii suplimentare”, a transmis ISU.

