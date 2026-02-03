-1.6 C
Craiova
marți, 3 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentMuncitor salvat de pompieri după ce a fost prins sub un mal de pământ

Muncitor salvat de pompieri după ce a fost prins sub un mal de pământ

De Daniela Moise

Un muncitor de 37 de ani a fost prins sub un mal de pământ, în localitatea sibiană Buia. El a suferit un traumatism toracic, fiind scos de pompieri de sub pământ, informează News.ro.

ISU Sibiu a intervenit cu două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, în localitatea Buia, pentru a acorda asistenţă medicală unui bărbat prins sub un mal de pământ. Totodată, la locul incidentului a fost mobilizat elicopterul SMURD Mureş.

„Bărbatul în vârstă de aproximativ 37 de ani a suferit un traumatism toracic şi a fost transportat la UPU Sibiu cu echipajul SMURD cu medic, pentru investigaţii suplimentare”, a transmis ISU.

Citește și: Elev de liceu, reținut după ce și-a bătut o colegă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA