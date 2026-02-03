Elev de liceu, reținut după ce și-a bătut o colegă

Un elev de 19 ani a fost reținut de polițiști după ce și-a agresat o colegă în incinta liceului din Huși unde învață amândoi.

Polițiștii din Huși au stabilit că incidentul s-a petrecut pe 28 ianuarie, în jurul orei 13.30, pe holul unității de învățământ și pe fondul unei stări conflictuale anterioare.

„Tânărul cercetat ar fi agresat fizic o altă tânără, de 18 ani, lovind-o cu pumnii și palmele în zona capului. Cei doi frecventează cursurile aceleiași unități de învățământ.

Persoana vătămată nu a suferit vătămări care să necesite îngrijiri medicale. La data de 1 februarie, ca urmare a administrării probatoriului, polițiștii Biroului de Ordine Publică Huși au luat față de tânărul cercetat măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Ulterior, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Huși pentru dispunerea unei măsuri preventive, fiind luată măsura controlului judiciar”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.

Polițiștii continuă cercetările, în vederea stabilirii și probării activității infracționale a tânărului.

