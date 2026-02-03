Polițist de la Rutieră, prins în flagrant când lua mită

Un agent de la Poliția Rutieră Arad a fost reținut după ce a fost prins în flagrant când lua mită 1.500 de lei de la un șofer oprit în trafic. Ulterior au fost făcute percheziții acasă la suspect, la biroul său și în mașinile sale.

Polițistul se afla la serviciu și a oprit un șofer, de la care a luat bani pentru a nu-l penaliza pentru nereguli pe care le-ar fi comis în trafic.

Agentul ar fi primit 1.500 de lei de la șofer „pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, respectiv pentru a nu-l sancționa contravențional și a nu-i reține permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile“.

„De asemenea, ulterior activității flagrante au fost puse în executare un număr de patru mandate de percheziție domiciliară, dintre care unul la sediul instituției (IPJ Arad – Serviciul Poliției Rutiere – Biroul Rutier), două mandate de percheziție auto, două mandate de ridicare de înscrisuri, un mandat de aducere și un mandat de percheziție corporală“, precizează comunicatul.

Agentul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventivă pentru luare de mită.

Surse judiciare au declarat că polițistul este suspectat că și în trecut și-ar fi însușit bani din „amenzi“ aplicate șoferilor. Unii dintre șoferii opriți erau puși să plătească pe loc „amenzi“, fără a li se completa un proces-verbal sau a li se oferi orice alt document, astfel că polițistul ar fi păstrat banii.

