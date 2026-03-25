Ministrul Mediului, nemulțumit de noul director general al Romsilva

Consiliul de Administrație al Romsilva a livrat un rezultat care nu cred că va ajuta cu nimic reforma instituției, a transmis, miercuri, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, după numirea lui Jean Vișan în funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor, pentru următorii trei ani.

„În primul rând, e important de menționat: concursul e organizat de Consiliul de Administrație al Romsilva (știți voi, acel consiliu de administrație pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituțiile responsabile a fost că nu e posibil). Ministerul nu are atribuții în organizarea concursului pentru directorul general Romsilva, dar a trimis, conform procedurii, observații pe zeci de pagini.

Ar părea că au contat prea puțin pentru consiliul de administrație al Romsilva datele obiective. Pe scurt: Consiliul de Administrație a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod…

Eu nu cred că domnul Jean Vișan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine. Mai cred că mulți din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de Consiliul de Administrație Romsilva“, a afirmat Buzoianu, pe Facebook.

Reforma Romsilva „e o bătălie lungă de dus“

Potrivit șefei de la Mediu, reforma Romsilva „e o bătălie lungă de dus“.

„Nu mă aștept să fie o misiune ușoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupția din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România“, a punctat ministra de resort.

Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva l-a desemnat, miercuri, pe Jean Vișan director general al instituției pentru un mandat de trei ani, până în august 2029.

