Trump cere 1 MILIARD $ de la Harvard! Universitatea, în mijlocul unui scandal uriaș

Donald Trump a anunțat că va solicita daune de 1 miliard de dolari de la Universitatea Harvard, după ce dispute legate de finanțări și acuzații privind combaterea antisemitismului au escaladat.

Vestea vine după ce administrația sa s-a retras anterior dintr-o solicitare de 200 milioane $, considerată insuficientă, potrivit BBC.

Ce s-a întâmplat

Trump acuză Harvard că a „hrănit cu prostii” New York Times și că nu combate antisemitismul în campus ;

În aprilie 2025, Trump a revocat ~2 miliarde $ din granturi de cercetare și a înghețat finanțarea federală;

Harvard a dat în judecată, iar instanța federală a decis că guvernul a încălcat dreptul universității la liberă exprimare;

Trump amenință acum că va revoca statutul de scutire de taxe și va controla brevetele universității.

Universități precum Columbia, Penn și Brown au ales să ajungă la acorduri pentru a salva finanțările, dar Trump spune că pentru Harvard nu mai există negocieri.

