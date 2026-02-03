Acțiune rutieră în Dolj: peste 100 de sancțiuni aplicate într-o zi!

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj, Biroul Rutier Craiova și formațiunile rutiere din județ au desfășurat controale pentru prevenirea accidentelor cauzate de indisciplina participanților la trafic.

Oamenii legii au aplicat:

🔹 109 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de aproximativ 14.000 de lei;

🔹 1 infracțiune constatată.

Exemple din acțiune:

🚶‍♂️ Traversare prin loc nepermis: un bărbat de 30 de ani, din Argetoaia, sancționat pe Bulevardul Carol I.

un bărbat de 30 de ani, din Argetoaia, sancționat pe Bulevardul Carol I. 🚗 Conducere fără permis: un tânăr de 24 de ani, din Malu Mare, depistat la volan cu dreptul de a conduce suspendat. A fost întocmit un dosar penal.

Sfaturi de la polițiști pentru siguranța în trafic

Bicicliști și trotinete electrice:

✅ Purtați casca de protecție,

✅ Fiți vizibili – veste reflectorizante și lumini.

Pietoni:

✅ Traversare doar prin locurile marcate,

✅ Atenție sporită – asigurați-vă că șoferii v-au văzut.

Polițiștii rutieri vor continua să fie prezenți în teren pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

