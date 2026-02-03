Acțiune rutieră în Dolj: peste 100 de sancțiuni aplicate într-o zi!

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj, Biroul Rutier Craiova și formațiunile rutiere din județ au desfășurat controale pentru prevenirea accidentelor cauzate de indisciplina participanților la trafic.
Oamenii legii au aplicat:
🔹 109 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de aproximativ 14.000 de lei;
🔹 1 infracțiune constatată.
Exemple din acțiune:
- 🚶♂️ Traversare prin loc nepermis: un bărbat de 30 de ani, din Argetoaia, sancționat pe Bulevardul Carol I.
- 🚗 Conducere fără permis: un tânăr de 24 de ani, din Malu Mare, depistat la volan cu dreptul de a conduce suspendat. A fost întocmit un dosar penal.
Sfaturi de la polițiști pentru siguranța în trafic
Bicicliști și trotinete electrice:
✅ Purtați casca de protecție,
✅ Fiți vizibili – veste reflectorizante și lumini.
Pietoni:
✅ Traversare doar prin locurile marcate,
✅ Atenție sporită – asigurați-vă că șoferii v-au văzut.
Polițiștii rutieri vor continua să fie prezenți în teren pentru siguranța tuturor participanților la trafic.
