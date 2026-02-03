-3.3 C
Craiova
marți, 3 februarie, 2026
Știri de ultima orăLocalDoljAcțiune rutieră în Dolj: peste 100 de sancțiuni aplicate într-o zi!

Acțiune rutieră în Dolj: peste 100 de sancțiuni aplicate într-o zi!

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii rutieri din Craiova și județ au acționat pentru siguranța pietonilor, bicicliștilor și șoferilor
Polițiștii rutieri din Craiova și județ au acționat pentru siguranța pietonilor, bicicliștilor și șoferilor

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj, Biroul Rutier Craiova și formațiunile rutiere din județ au desfășurat controale pentru prevenirea accidentelor cauzate de indisciplina participanților la trafic.

Oamenii legii au aplicat:

🔹 109 sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de aproximativ 14.000 de lei;
🔹 1 infracțiune constatată.

Exemple din acțiune:

  • 🚶‍♂️ Traversare prin loc nepermis: un bărbat de 30 de ani, din Argetoaia, sancționat pe Bulevardul Carol I.
  • 🚗 Conducere fără permis: un tânăr de 24 de ani, din Malu Mare, depistat la volan cu dreptul de a conduce suspendat. A fost întocmit un dosar penal.

Sfaturi de la polițiști pentru siguranța în trafic

Bicicliști și trotinete electrice:
✅ Purtați casca de protecție,
✅ Fiți vizibili – veste reflectorizante și lumini.

Pietoni:
✅ Traversare doar prin locurile marcate,
✅ Atenție sporită – asigurați-vă că șoferii v-au văzut.

Polițiștii rutieri vor continua să fie prezenți în teren pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

