Câți români mai sunt cu drept de vot? Datele oficiale, la final de ianuarie 2026

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că, la data de 31 ianuarie 2026, în Registrul electoral erau înscriși 19.035.825 de cetățeni români cu drept de vot, cu 3.622 mai puțini față de finalul lunii decembrie 2025. Diferențele apar în urma actualizărilor curente realizate de primării, conform legislației în vigoare.

⚠️ Ce schimbări au fost operate în ianuarie

🔻 24.399 de persoane au fost radiate din Registrul electoral ca urmare a decesului

🚫 115 persoane au fost radiate deoarece li s-a interzis exercitarea dreptului de vot

🔄 64 de persoane au redobândit drepturile electorale

🎉 20.828 de tineri care au împlinit 18 ani au fost înscriși automat în Registru

🌍 Unde locuiesc alegătorii români

🏠 17.982.003 alegători au domiciliul sau reședința în România

✈️ 1.053.822 români au domiciliul în străinătate și dețin pașaport CRDS

🖥️ Ce este Registrul electoral

Registrul electoral este un sistem informatic național care cuprinde datele cetățenilor români cu drept de vot și arondarea acestora la secțiile de votare. Actualizarea lui este realizată de primari sau persoane desemnate, potrivit Legii nr. 208/2015.

