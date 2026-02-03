Vâlcea: Incendiu într-o gospodărie din Păușești Otăsău: zeci de păsări salvate de pompieri

Un incendiu a izbucnit în cursul nopții într-o gospodărie din localitatea Păușești Otăsău, sat Buzdugan, mobilizând de urgență pompierii militari vâlceni.

La fața locului au intervenit forțe din cadrul Punctului de Lucru Bunești, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la trei anexe gospodărești din lemn.

🔥 Intervenție rapidă, în condiții de ger

În ciuda temperaturilor extrem de scăzute, incendiul a fost localizat rapid și lichidat, fiind limitat la zona inițial afectată. Au ars anexele pe o suprafață de aproximativ 70 de metri pătrați, precum și bunurile aflate în interior.

Pompierii au reușit să salveze 40 de găini și 25 de porumbei, precum și construcțiile din apropiere. Nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric.

