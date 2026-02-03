Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, judecat într-un scandal fără precedent pentru familia regală

Procesul lui Marius Borg Høiby începe sub restricții severe și pe fondul unor controverse care zguduie Casa Regală.

Procesul lui Marius Borg Høiby, fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, începe marți, la Tribunalul Districtual din Oslo, într-un context extrem de tensionat pentru familia regală norvegiană. Cazul este considerat unul dintre cele mai mari și mai sensibile ajunse în instanță în Norvegia în ultimii ani.

La un an și jumătate după prima sa arestare, survenită în urma unui episod violent într-un apartament din Oslo, tânărul în vârstă de 29 de ani va fi judecat într-un proces care se va întinde pe șapte săptămâni, în timp ce se află în arest preventiv, după o nouă reținere recentă, în circumstanțe similare.

Marius Borg Høiby se confruntă cu 38 de capete de acuzare, printre care viol, agresiuni sexuale, abuz domestic, încălcarea unui ordin de restricție, amenințări cu un cuțit, vătămări corporale, dar și infracțiuni conexe, precum transportul a 3,5 kilograme de marijuana și exces de viteză. Dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de cel puțin 10 ani de închisoare, potrivit BBC.

🔎 Restricții stricte și izolare totală

Autoritățile norvegiene au impus restricții judiciare severe, inclusiv interdicția fotografierii inculpatului și protejarea identității celor patru femei care ar fi fost victime ale agresiunilor sexuale. Familia regală nu va participa la nicio ședință de judecată, fapt care accentuează izolarea lui Marius Borg Høiby, considerat apropiat de Casa Regală, dar nefiind membru oficial al acesteia.

🔎 Presiune uriașă asupra prințesei moștenitoare

În paralel, prințesa moștenitoare Mette-Marit se confruntă cu critici intense, după ce numele ei a apărut în peste 900 de e-mailuri publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA, care indică relații de corespondență cu Jeffrey Epstein, agresor sexual condamnat. Dezvăluirile au dus deja la pierderea unui rol onorific important și au afectat serios reputația viitoarei regine a Norvegiei.

Prințesa moștenitoare a apărut în public săptămâna trecută alături de Prințul Moștenitor Haakon

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre i-a cerut public să ofere explicații clare privind natura acestor contacte, în timp ce experți și istorici regali avertizează că scandalul va avea consecințe pe termen lung asupra monarhiei.

Deși familia regală rămâne populară în rândul populației, acest caz a reaprins dezbaterea privind viitorul monarhiei norvegiene, chiar în contextul unei moțiuni republicane supuse votului în Parlament.

