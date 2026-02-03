Soții Clinton acceptă să depună mărturie în ancheta Congresului privind cazul Jeffrey Epstein



Pentru prima dată după peste 40 de ani, Bill Clinton, fost președinte al SUA, va depune mărturie în fața unei comisii parlamentare.

Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, Hillary Clinton, fost secretar de stat al SUA, au acceptat să depună mărturie în cadrul anchetei Congresului privind cazul Jeffrey Epstein, infractor sexual decedat în 2019.

Anunțul vine cu doar câteva zile înainte de un vot care ar fi putut duce la condamnarea cuplului pentru dispreț față de Congres, după luni de tensiuni cu Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, controlat de republicani.

Confirmarea a fost făcută luni seară de Angel Ureña, adjunctul șefului de cabinet al lui Bill Clinton, care a transmis că cei doi vor coopera cu ancheta. Potrivit acestuia, soții Clinton „au negociat cu bună-credință” și sunt pregătiți să stabilească „un precedent care se aplică tuturor”.

Audierea va marca prima apariție a unui fost președinte american în fața unei comisii a Congresului din 1983, când Gerald Ford a depus mărturie, potrivit BBC.

Declarații sub jurământ

Bill Clinton a recunoscut că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein și a călătorit de patru ori cu avionul privat al acestuia în anii 2002–2003. El a negat ferm orice cunoștință despre infracțiunile sexuale ale lui Epstein și susține că a întrerupt orice legătură cu acesta cu aproximativ două decenii în urmă. Clinton nu a fost niciodată acuzat de abuzuri de către victimele lui Epstein.

Soții Clinton afirmă că au furnizat deja declarații sub jurământ și „informațiile limitate” pe care le dețin, criticând totodată ancheta drept o acțiune motivată politic, îndreptată împotriva rivalilor fostului președinte Donald Trump.

La rândul său, președintele comisiei, republicanul James Comer, a declarat că citațiile au fost aprobate bipartizan și că „nimeni nu este mai presus de lege”, acuzând echipa lui Clinton de tergiversări repetate.

Citește și: MIPE anunță calendarul apelurilor de proiecte pentru 2026: peste 6,6 miliarde de euro disponibili