MIPE anunță calendarul apelurilor de proiecte pentru 2026: peste 6,6 miliarde de euro disponibili

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat calendarul estimativ al apelurilor de proiecte pentru anul 2026, destinat potențialilor beneficiari de fonduri europene. Documentul include aproximativ 300 de apeluri de proiecte, cu un buget total estimat de peste 6,6 miliarde de euro, din care 5,14 miliarde de euro reprezintă fonduri europene.

Calendarul acoperă toate programele finanțate din Politica de Coeziune 2021–2027 și oferă informații orientative privind perioadele de lansare, domeniile de intervenție, tipurile de apeluri și bugetele indicative.

Cele mai multe finanțări vizează domenii precum educația, sănătatea, ocuparea forței de muncă, cercetarea și inovarea, tranziția justă, incluziunea socială și dezvoltarea regională. Majoritatea apelurilor sunt programate pentru prima parte a anului 2026.

MIPE precizează că datele au caracter orientativ și vor fi actualizate periodic, în funcție de evoluția procedurilor administrative.

