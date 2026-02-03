Vot de încredere pentru premierul Ilie Bolojan în Biroul Politic Național al PNL

Biroul Politic Național al PNL a dat un vot de încredere, luni seara, pentru președintele partidului, premierul Ilie Bolojan, confirmând sprijinul majoritar pentru liderul formațiunii.

Conform unui comunicat al PNL, au fost înregistrate 47 de voturi ‘pentru’ și trei voturi ‘împotrivă’. Biroul Politic Național al PNL s-a reunit în ședință la Vila Lac, potrivit Agerpres.

Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică

Președintele PNL, Ilie Bolojan, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcții ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare.

Ministrul Finanțelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României și să susțină dezvoltarea economică pe termen mediu și lung, a precizat sursa citată.

Pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore

Comunicatul PNL menționează că pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore. ‘Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a șapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale și materii prime critice, cercetare-dezvoltare și noi tehnologii, precum și industria de apărare. Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor și întregului mediu de afaceri’, arată sursa citată.