Centrul Kennedy se va închide pentru doi ani pentru renovări

Președintele Donald Trump a anunțat că Centrul Kennedy pentru Artele Spectacolului, unul dintre cele mai prestigioase locuri culturale din Washington, se va închide pe 4 iulie 2026, pentru o renovare amplă care va dura aproximativ doi ani. Decizia survine într-un context tensionat, marcat de un val de anulări ale spectacolelor și retrageri ale artiștilor.

Trump face remodelarea o prioritate

Trump a declarat pe rețelele de socializare că închiderea temporară va permite un rezultat mai rapid și de calitate superioară, în timp ce încearcă să reconstruiască complexul. În decembrie, consiliul său de administrație, ales cu grijă, i-a adăugat numele pe clădire, provocând reacții negative din partea comunității artistice.

„Această decizie importantă va transforma un Centru obosit, defect și dărăpănat într-un bastion de talie mondială al artelor, muzicii și divertismentului”, a declarat Trump, adăugând că finanțarea este asigurată. Totuși, el nu a oferit detalii despre costuri sau sursele exacte ale finanțării.

Boicot și retrageri din partea artiștilor

Redenumirea și schimbările agresive din conducere au determinat un val de boicoturi și retrageri. Printre cei care și-au anulat spectacolele sau funcțiile de conducere se numără:

Philip Glass – retras premiera mondială a simfoniei sale,

Opera Națională din Washington – a rupt legăturile cu centrul,

Issa Rae, Renée Fleming, Shonda Rhimes, Ben Folds – au demisionat sau și-au anulat evenimentele,

Jeffrey Seller, producătorul musicalului „Hamilton” – a anulat reprezentația programată.

Aceste acțiuni au fost motivate de frustrarea artiștilor față de politicile lui Trump și direcția artistică impusă.

Renovarea vine pe fondul criticilor și problemelor financiare

Personalul centrului a aflat despre planul de renovare prin postarea președintelui pe rețelele sociale, deși se discutase anterior despre o închidere temporară la sfârșitul anului fiscal pentru renovări și stoparea pierderilor financiare. Trump a calificat complexul drept aflat într-o stare de „degradare extremă” și promite transformarea sa într-un spațiu artistic de talie mondială.

Evenimente recente și promovarea preferințelor lui Trump

Chiar înainte și în timpul renovărilor timpurii, Centrul Kennedy a găzduit evenimente aliniate cu preferințele lui Trump, precum:

Ceremonia Kennedy Center Honors cu premii pentru Sylvester Stallone, trupa KISS și Gloria Gaynor,

Premiera documentarului Melania Trump.

Context istoric și planuri ambițioase

Centrul Kennedy, deschis în 1971, a fost creat ca memorial al președintelui John F. Kennedy, potrivit CNN. Într-un an obișnuit, oferă peste 2.000 de spectacole. Renovarea se înscrie într-un plan mai larg al lui Trump de a-și lăsa amprenta estetică asupra Washingtonului, care include:

Amenajarea Grădinii de Trandafiri la Casa Albă,

Demolarea Aripii de Est pentru o sală de bal masivă,

Vopsirea unei clădiri de birouri într-un alb strălucitor,

Planuri pentru un arc de triumf uriaș pentru a comemora 250 de ani de la fondarea SUA.

