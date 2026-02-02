Opere din colecția Vâlcov ajung la Craiova: Expoziție de excepție cu intrare liberă

În timp ce licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov este în desfășurare, câteva dintre operele de patrimoniu ajung pentru câteva zile la Craiova. Expoziția, intitulată „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova”, va avea vernisajul joi, 5 februarie, de la ora 18:00, la Epoca Agape (str. Alexandru Macedonski nr. 51), și va fi deschisă publicului doar pentru câteva ore joi și vineri între 10:00 și 14:00.

Intrare liberă pentru colecționari și publicul larg

Evenimentul este organizat cu intrare gratuită, oferind atât colecționarilor, cât și publicului larg posibilitatea de a admira opere de patrimoniu, înainte de licitația programată pentru 17 februarie. Inițiativa se aliniază tradiției Casei A10 by Artmark de a permite acces liber la lucrări valoroase, așa cum se întâmplă și la sediul din București, la Palatul Cesianu-Racoviță.

Colecția Vâlcov și licitația Artmark

Valorificarea picturilor din Colecția Vâlcov are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărâre penală definitivă. Participarea la licitație este posibilă atât fizic, în sală, cât și online, după deschiderea unui cont de colecționar pe site-ul Artmark.

Un Picasso în premieră în România

Colecția include și o lucrare semnată de Pablo Picasso, intitulată „Scenă de coridă” (1959). Este prima operă de Picasso tranzacționată la o licitație în România, cu un preț de pornire de 8.000 de euro.

Capodopere ale artei românești

Expoziția readuce în atenția publicului și picturi românești de excepție, semnate de:

Nicolae Grigorescu și Nicolae Tonitza, artiști canonici ai patrimoniului național,

Corneliu Baba, Eustațiu Stoenescu și Spirul Vergulescu, cu rezonanță puternică în zona locală.

Astfel, craiovenii și vizitatorii au ocazia să admire piese emblematice înainte de licitația care va marca istoria pieței de artă din România.

