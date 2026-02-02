Trafic blocat pe DN 7CC – Centura Călimănești, după un accident între două autocamioane

Traficul rutier este afectat pe DN 7CC – Centura Călimănești, în urma unui eveniment rutier în care au fost implicate două autocamioane, informează Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.

Din fericire, în urma accidentului nu au rezultat victime, însă circulația este blocată pe sectorul de drum respectiv.

Poliția intervine pentru fluidizarea traficului

La fața locului se află polițiștii din cadrul Serviciului Rutier, care desfășoară activități pentru fluidizarea circulației și pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Traficul va fi reluat după finalizarea intervenției și degajarea carosabilului.

Recomandări pentru șoferi

Polițiștii recomandă conducătorilor auto:

să manifeste prudență sporită;

să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren;

să utilizeze, pe cât posibil, rute alternative, pentru evitarea blocajelor.

Autoritățile monitorizează situația și vor reveni cu informații suplimentare, dacă va fi cazul.

