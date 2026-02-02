Controale ample ale polițiștilor rutieri doljeni: peste 170 de sancțiuni și 17 șoferi scoși din trafic în ultimele 24 de ore

Polițiștii rutieri doljeni au continuat, în ultimele 24 de ore, acțiunile pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație, în contextul condițiilor de trafic și de iarnă.

În cadrul activităților desfășurate, polițiștii au acționat pentru depistarea conducătorilor auto care depășesc viteza legală sau conduc sub influența alcoolului ori a altor substanțe. Totodată, au fost desfășurate acțiuni și pentru combaterea indisciplinei pietonilor.

Amenzi de aproximativ 80.000 de lei și permise suspendate

În urma controalelor, polițiștii rutieri au aplicat peste 170 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 80.000 de lei.

De asemenea, 17 conducători auto au fost scoși din trafic, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce, conform prevederilor legale.

Totodată, patru autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic au fost oprite din circulație. Certificatele de înmatriculare au fost retrase până la remedierea deficiențelor constatate.

Exemplu grav: șofer depistat cu 1,13 mg/l alcool, implicat într-un accident

Un exemplu relevant al pericolului generat de consumul de alcool la volan a fost înregistrat ieri.

Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DEx 12, în afara localității Ghercești, pe direcția către Balș. Din primele verificări a reieșit că un tânăr de 24 de ani, din comuna Cerăt, a pierdut controlul direcției de mers și a intrat în coliziune cu un parapet metalic.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma accidentului, tânărul a fost transportat la spital, conștient și cooperant, pentru îngrijiri medicale și recoltarea de mostre biologice, necesare stabilirii alcoolemiei. Acestea vor fi înaintate către Institutul de Medicină Legală.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor producerii accidentului.

Recomandările polițiștilor: prudență sporită în condiții de iarnă

Polițiștii rutieri rămân prezenți în teren și recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, mai ales în contextul condițiilor de iarnă.

Autoritățile sfătuiesc șoferii:

să adapteze viteza la condițiile de drum;

să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față;

să evite manevrele bruște;

să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător, cu anvelope de iarnă obligatorii.

Citește și: Vâlcea: Cursuri suspendate în Păușești Otăsău din cauza ninsorilor abundente