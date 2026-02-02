Vâlcea: Cursuri suspendate în Păușești Otăsău din cauza ninsorilor abundente

Cursurile au fost suspendate astăzi în toate unitățile de învățământ din comuna Păușești Otăsău, județul Vâlcea, din cauza condițiilor meteo severe. Decizia a fost luată de Consiliul Local al administrației Școlii Gimnaziale din Păușești, cu acordul Primăriei și al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

În comună sunt peste 200 de elevi, afectați direct de această măsură.

Zăpadă de peste 40 cm și acces dificil către școală

Potrivit autorităților locale, ninsorile abundente din ultimele zile au creat probleme majore de acces, în special pe ulițele secundare. În unele zone, stratul de zăpadă depășește 40 de centimetri, iar deplasarea elevilor către microbuzele școlare a devenit dificilă și riscantă.

„A nins mult și zăpada este de peste 40 de centimetri în unele locuri. Degeaba deszăpezim străzile principale, mai sunt ulițe, iar până ajung la microbuze copiii se udă la picioare. Nu putem lăsa copiii să stea uzi patru sau mai multe ore”, a declarat Cătălin Avan, primarul comunei Păușești Otăsău.

Siguranța elevilor, prioritate pentru autorități

Edilul a subliniat că decizia de suspendare a cursurilor a fost luată pentru protejarea sănătății elevilor, dar și pentru evitarea unor situații periculoase în trafic.

„Avem utilajele de deszăpezire pe străzi, iar acestea s-ar fi intersectat cu microbuzele școlare. Tocmai de aceea am decis suspendarea cursurilor”, a mai precizat primarul.

Cursurile vor fi recuperate la finalul lunii martie

Orele suspendate vor fi recuperate pe data de 31 martie, conform deciziei administrației școlare, astfel încât procesul educațional să nu fie afectat pe termen lung.

Autoritățile locale monitorizează în continuare situația din teren și vor lua măsuri suplimentare în funcție de evoluția condițiilor meteo.

