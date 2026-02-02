Ninsori și carosabil alunecos: CNAIR, mesaj important pentru șoferi

Condițiile meteorologice din ultimele zile își fac simțită prezența pe rețeaua de drumuri naționale. Deși la această oră nu sunt înregistrate drumuri închise din cauza ninsorilor, autoritățile atrag atenția că pe anumite sectoare se circulă în condiții de iarnă, fiind necesară prudență sporită la volan.

Utilajele intervin, dar ninsorile sunt abundente

Reprezentanții CNAIR precizează că drumarii acționează permanent pe rețeaua rutieră aflată în administrare. Totuși, în unele zone ninge abundent, iar stratul de zăpadă se depune imediat după trecerea utilajelor de deszăpezire.

„Pe perioada ninsorilor nu este posibilă menținerea drumurilor la negru, indiferent de numărul utilajelor aflate în teren”, transmit autoritățile.

Mii de utilaje mobilizate și tone de material antiderapant

În ultimele 12 ore, CNAIR, prin direcțiile regionale din subordine, a intervenit cu:

1.073 de autoutilaje ,

, 5.330 de tone de material antiderapant ,

, 11,3 tone de clorură de calciu (CaCl₂).

Toate direcțiile regionale sunt mobilizate și intervin constant pentru menținerea carosabilului practicabil.

Recomandări importante pentru șoferi

Autoritățile fac apel la conducătorii auto să adopte un comportament preventiv în trafic:

să circule cu viteză adaptată condițiilor de drum;

să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei;

să evite manevrele bruște;

să permită accesul utilajelor de deszăpezire;

să plece la drum doar cu autovehicule echipate corespunzător pentru iarnă;

să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor.

Unde pot fi obținute informații despre trafic

Informații suplimentare privind starea drumurilor naționale pot fi obținute:

📞 Dispecerat CNAIR: 021/9360

021/9360 🌐 online, prin platforma oficială a dispeceratului CNAIR

