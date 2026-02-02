Vlad Gîlcă, student la Drept, în fața unei noi lupte: transplantul autolog și tratamentul care îi poate salva viața

Un nou capitol dificil se deschide în povestea lui Vlad Gîlcă, un tânăr de doar 22 de ani, student în anul V la Facultatea de Drept, diagnosticat cu un cancer rar și agresiv.

După luni de tratamente dure și incertitudine, Vlad se află acum în remisie, însă lupta sa nu s-a încheiat. Urmează una dintre cele mai importante etape ale protocolului oncologic: transplantul autolog, urmat de un tratament post-transplant esențial pentru prevenirea recidivei.

Un diagnostic rar care i-a schimbat viața

Vlad a fost diagnosticat cu limfom mediastinal zona gri, o formă extrem de rară de cancer, situată între limfomul Hodgkin și cel non-Hodgkin. Până în urmă cu un an, viața lui era una normală: cursuri, examene, planuri de viitor și visul unei cariere în avocatură. Diagnosticul a schimbat însă totul.

Au urmat șase cure de chimioterapie DA-EPOCH-R, tratamente agresive, efecte secundare severe și luni întregi de luptă fizică și emoțională.

Remisia – o veste bună, dar nu finalul luptei

„Vlad este un exemplu de determinare și maturitate rar întâlnite la această vârstă. Astăzi avem o veste medicală importantă: este în remisie. Dar remisia nu înseamnă finalul luptei”, a declarat Vlad Plăcintă, președintele Asociației «Salvează o inimă».

Pentru acest tip de diagnostic, medicii recomandă transplantul autolog, o procedură vitală care reduce semnificativ riscul de recidivă și crește șansele reale de vindecare.

Transplantul autolog și tratamentul post-transplant: șansa la viață

În prezent, Vlad este internat pentru efectuarea transplantului autolog. După această intervenție, urmează însă un an extrem de dificil: tratament post-transplant administrat lunar, fără pauză. Acest tratament este indispensabil pentru stabilizarea remisiunii, dar vine cu costuri foarte ridicate, imposibil de acoperit de familia tânărului.

„Am doar 22 de ani și, deși sunt în remisie, știu că lupta mea nu s-a terminat. Transplantul este pasul care îmi poate salva viața. Nu cer altceva decât șansa de a merge mai departe, de a-mi termina facultatea și de a-mi îmbrățișa părinții fără teamă”, transmite Vlad.

Apel public la solidaritate

Asociația „Salvează o inimă” face un apel către persoane fizice, companii și instituții să se alăture acestui demers umanitar. Fără tratamentul post-transplant, riscul de recidivă crește semnificativ.

„Transplantul este doar un pas. Continuitatea tratamentului este vitală. Fără ea, echilibrul fragil dintre speranță și regres poate fi pierdut”, a subliniat Vlad Plăcintă.

Detalii pentru donații

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

CIF: 31015982

CONT RON: RO94RNCB0041182104010001

CONT EURO: RO67RNCB0041182104010002

Banca: BCR

SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

📝 Mențiune obligatorie: VLAD GÎLCA

