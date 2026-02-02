(VIDEO) Grammy Awards 2026: o gală a contrastelor, emoției și marilor reveniri muzicale

Cea de-a 68-a ediție a Premiilor Grammy, organizată de The Recording Academy, a transformat din nou Crypto.com Arena din Los Angeles într-un epicentru al muzicii mondiale. Difuzat de CBS și platforma Paramount+, evenimentul a fost prezentat pentru al șaselea an consecutiv de carismaticul Trevor Noah, care a echilibrat eleganța serii cu umorul său bine dozat.

Grammy 2026 a fost o gală a contrastelor: superstaruri globale, artiști alternativi, reveniri așteptate și debuturi promițătoare — toate sub aceeași cupolă a excelenței muzicale.

Marile trofee: Bad Bunny, Kendrick Lamar și Billie Eilish domină seara

Cel mai râvnit premiu, Albumul anului, a fost câștigat de Bad Bunny, cu „Debí Tirar Más Fotos”, un material personal și experimental, care confirmă statutul artistului ca forță globală dincolo de barierele limbii.

Kendrick Lamar și SZA au bifat una dintre cele mai puternice colaborări ale anului, piesa „Luther” fiind desemnată Înregistrarea anului, dar și Cea mai bună interpretare de rap melodic. La rândul său, Billie Eilish a câștigat Cântecul anului cu „Wildflower”, o baladă delicată, apreciată pentru vulnerabilitatea lirică.

Titlul de Cel mai bun artist debutant i-a revenit Oliviei Dean, una dintre cele mai rafinate apariții noi din zona soul-pop.

Pop-ul strălucește: Lady Gaga, Ariana Grande și noile voci

Lady Gaga a revenit la look-ul cu pene pe care l-a prezentat la ceremonia de anul trecut

Categoria pop a fost dominată clar de Lady Gaga, care a câștigat Cel mai bun album pop vocal cu „Mayhem” și Cea mai bună înregistrare dance/pop pentru piesa „Abracadabra”. Momentul serii a venit însă din zona colaborărilor: Cynthia Erivo & Ariana Grande au impresionat cu „Defying Gravity”, desemnată Cea mai bună interpretare pop duo/grup.

În zona solo, surpriza plăcută a venit de la Lola Young, care a câștigat Cea mai bună interpretare pop solo cu piesa „Messy”, potrivit BBC.

Rock, alternativ și electronic: sunete intense și reveniri legendare

Rock-ul a avut o seară solidă, cu Turnstile câștigând atât Cel mai bun album rock („Never Enough”), cât și Cea mai bună interpretare metal cu „Birds”. Nine Inch Nails au fost recompensați pentru Cel mai bun cântec rock, iar Yungblud a adus energia live pe podium.

Zona alternativă a fost dominată de The Cure, care au câștigat atât Cel mai bun album alternativ, cât și Cea mai bună interpretare alternativ, confirmând statutul lor iconic.

În dance/electronic, FKA Twigs a fost marea câștigătoare cu albumul „Eusexua”, iar Tame Impala a luat premiul pentru Cea mai bună înregistrare dance.

Rap, R&B și country: diversitate și autenticitate

Rap-ul a fost, fără îndoială, teritoriul lui Kendrick Lamar, care a câștigat Cel mai bun album rap („GNX”) și Cel mai bun cântec rap. În R&B, Kehlani și Leon Thomas au fost numele-cheie ale serii, în timp ce la country au strălucit Chris Stapleton, Jelly Roll și Tyler Childers.

Grammy 2026, o oglindă fidelă a industriei muzicale

Ediția din acest an a demonstrat că Grammy Awards nu mai sunt doar despre hituri, ci despre identitate, curaj artistic și diversitate. De la pop-ul extravagant la rock-ul introspectiv și rap-ul militant, gala a reflectat perfect direcția muzicii globale.

Citește și: Dispute între craioveni pe locurile de parcare de reședință. Cum își semnalizează concesionarul locul?