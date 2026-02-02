Dispute între craioveni pe locurile de parcare de reședință. Cum își semnalizează concesionarul locul?

Nici nu s-au împărțit bine locurile de parcare de reședință în Craiova că au apărut discuții între posesorii acestora și șoferii care încă nu s-au obișnuit cu ideea că nu își mai pot lăsa mașina oriunde. Craiovenii se întreabă care este procedura de semnalizare și inscripționare a locului concesionat?

Problema este că, deși alocate, locurile de parcare de reședință încă nu au fost marcate, iar alți posesori de autovehicule nu știu dacă parcarea cu pricina este deținută de cineva. Toate aceste nelămuriri duc la tot felul de discuții aprinse între craioveni.

”În această seară deja m-a sunat o doamnă foarte revoltată că sunt parcat pe locul dânsei deja atribuit, plătit și cu autorizație de parcare. Mi-a zis, să îmi mișc conserva de pe locul dânsei… Abia ne-am înțeles.. Poveste lungă… Dupa care eu a trebuit să rog alt locatar care are trei mașini și locuiește la casă, să mă lase să parchez pe locul atribuit mie. După care am fost amenințat de o altă doamnă mai în vârstă că voi fi dat în judecată și eu și primaria că ea nu a fost înștiințată. acela era locul ei”, povestește un craiovean ce a pățit după atribuirea locurilor de parcare de reședință încă nemarcare.

Un alt craiovean spune că după ce a obținut un loc de parcare, îl găsește mai tot timpul ocupat. ”Doar ce mi-a fost atribuit un loc de parcare în urma licitației, însă niciodată nu îl găsesc liber să pot parca. Unde ar trebui să sun, la poliția locală? Asta ar însemna să sun zilnic, chiar și de câteva ori pe zi, ar fi absurd. Este total inutilă aceasta atribuire a locurilor marcate.”

Craiovenii mai spun că în zona centrală a orașului este și mai rău. Cu autorizația de parcare în mână, dar cu locul de parcare ocupat, așa descriu aceștia situația. “Avem acum Autorizații de parcare. Nimeni nu o să știe că acel loc este concesionat și o să fie în permanență cineva parcat pe el. Mai ales dacă este în zona zero a orașului”, spune un alt craiovean.

De unde luăm plăcuțele pentru locurile de parcare?

În concluzie, craiovenii întreabă autoritățile în ce mod își pot marca locul de parcare deja concesionat?

“Practic, în acest moment, sunt sute de persoane, dacă nu chiar mii, cărora deja li s-au emis autorizațiile de parcare rezidențiala, fără licitație, fiind unici solicitanți, dar care nu pot beneficia de locul respectiv, deoarece este ocupat în permanență de ceilalți vecini sau participanți la trafic, în tranzit sau nu. Aceștia la rândul lor nu au nicio vină pentru că locurile respective nu sunt semnalizate cu plăcuțe sau alte mijloace de atenționare și în curând vor apărea și altercațiile, așa că este o chestiune urgentă ce trebuie rezolvată. Mai mult, chiar dacă am dori să achiziționăm noi placuțele, nu există un model pus la dispoziție de către autoritați și oricum nu le putem monta, deoarece este interzisă această acțiune a unei persoane fizice pe domeniul public conform Regulamentului”, este de părere unalt craiovean.

PLăcuțele se iau de la fostul RAADPFL

Lămuriri legate de aceste probleme ale craiovenilor am primit din partea reprezentanților Primăriei Craiova. Aceștia au spus că cetățenii care dețin un loc de parcare de reședință îl pot folosi exclusiv 24/24h, adică permanent, fără limitări orare. În al doilea rând, dacă locul este ocupat de un alt autovehicul, ocuparea este considerată neautorizată. Deținătorul este îndreptățit să sesizeze Poliția Locală, care este autoritatea competentă să intrevină.Cu privire la marcarea locului de parcare, viceprimarul Craiovei Dan Păloiu a explicat: