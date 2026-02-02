Dispute între craioveni pe locurile de parcare de reședință. Cum își semnalizează concesionarul locul?

Nici nu s-au împărțit bine locurile de parcare de reședință în Craiova că au apărut discuții între posesorii acestora și șoferii care încă nu s-au obișnuit cu ideea că nu își mai pot lăsa mașina oriunde. Craiovenii se întreabă care este procedura de semnalizare și inscripționare a locului concesionat?
Problema este că, deși alocate, locurile de parcare de reședință încă nu au fost marcate, iar alți posesori de autovehicule nu știu dacă parcarea cu pricina este deținută de cineva. Toate aceste nelămuriri duc la tot felul de discuții aprinse între craioveni.
Un alt craiovean spune că după ce a obținut un loc de parcare, îl găsește mai tot timpul ocupat. ”Doar ce mi-a fost atribuit un loc de parcare în urma licitației, însă niciodată nu îl găsesc liber să pot parca. Unde ar trebui să sun, la poliția locală? Asta ar însemna să sun zilnic, chiar și de câteva ori pe zi, ar fi absurd. Este total inutilă aceasta atribuire a locurilor marcate.”
Craiovenii mai spun că în zona centrală a orașului este și mai rău. Cu autorizația de parcare în mână, dar cu locul de parcare ocupat, așa descriu aceștia situația. “Avem acum Autorizații de parcare. Nimeni nu o să știe că acel loc este concesionat și o să fie în permanență cineva parcat pe el. Mai ales dacă este în zona zero a orașului”, spune un alt craiovean.
De unde luăm plăcuțele pentru locurile de parcare?
În concluzie, craiovenii întreabă autoritățile în ce mod își pot marca locul de parcare deja concesionat?
PLăcuțele se iau de la fostul RAADPFL
Lămuriri legate de aceste probleme ale craiovenilor am primit din partea reprezentanților Primăriei Craiova. Aceștia au spus că cetățenii care dețin un loc de parcare de reședință îl pot folosi exclusiv 24/24h, adică permanent, fără limitări orare. În al doilea rând, dacă locul este ocupat de un alt autovehicul, ocuparea este considerată neautorizată. Deținătorul este îndreptățit să sesizeze Poliția Locală, care este autoritatea competentă să intrevină.Cu privire la marcarea locului de parcare, viceprimarul Craiovei Dan Păloiu a explicat: