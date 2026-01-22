Cea mai veche pictură rupestră din lume, descoperită în Indonezia, ar putea rescrie istoria creativității umane

Cea mai veche pictură rupestră cunoscută până în prezent – conturul roșu al unei mâini cu degetele modificate deliberat pentru a semăna cu o gheară – a fost descoperită pe insula Sulawesi, din Indonezia, potrivit unui studiu publicat în revista Nature.

Pictura a fost datată cu cel puțin 67.800 de ani, devenind cea mai veche artă rupestră datată în mod fiabil din lume.

Un gest artistic care indică imaginație simbolică timpurie

Cercetătorii spun că artistul preistoric nu s-a limitat la realizarea unui simplu șablon de mână. După pulverizarea pigmentului, contururile degetelor au fost modificate intenționat, fiind îngustate și alungite pentru a crea un motiv asemănător unei gheare – un indiciu clar al gândirii simbolice și al imaginației abstracte.

Descoperirea depășește recordul anterior din Europa

Noua pictură este cu aproximativ 1.100 de ani mai veche decât precedentul record – un șablon roșu de mână din peștera Maltravieso, din Spania, datat la cel puțin 66.700 de ani, o vârstă care rămâne controversată în rândul experților.

Creativitatea umană nu a apărut brusc în Europa

Profesorul Adam Brumm, de la Universitatea Griffith, care a co-condus proiectul, a declarat pentru BBC News că descoperirea contrazice teoria veche a unei „explozii creative” europene.

„Creativitatea nu s-a trezit brusc în Europa. Ea a fost înnăscută speciei noastre și poate fi urmărită până în Africa, unde am evoluat.”

Sulawesi, un centru major al artei preistorice

În ultimul deceniu, cercetările din Sulawesi au scos la iveală:

șabloane de mâini și animale vechi de peste 40.000 de ani,

o scenă de vânătoare veche de 44.000 de ani,

o pictură narativă cu un porc și un om, veche de 51.200 de ani.

Profesorul Maxime Aubert afirmă că fiecare descoperire a împins cronologia artei rupestre cu zeci de mii de ani mai înapoi.

Implicații majore pentru migrația umană

Noua pictură provine din peștera Liang Metanduno, situată pe insula Muna, în sud-estul Sulawesi.

Descoperirea întărește ipoteza că Homo sapiens a ajuns în masa continentală antică Sahul (Australia–Noua Guinee) cu 15.000 de ani mai devreme decât se credea anterior.

Potrivit cercetătorului Adhi Agus Oktaviana, este foarte probabil ca autorii acestor picturi să fi făcut parte din populațiile care au ajuns ulterior în Australia.

Un nou consens despre originile creativității

Mult timp, arta rupestră spectaculoasă din locuri precum Altamira sau El Castillo a susținut ideea unei apariții bruște a simbolismului în Europa, acum circa 40.000 de ani.

Însă dovezile din Africa și Indonezia indică o poveste mult mai veche și mai răspândită.

„Oamenii aveau această capacitate creativă cu mult înainte de a părăsi Africa – și probabil chiar înainte de asta”, a concluzionat Aubert.

