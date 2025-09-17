DJ Sava și ADDA lansează „La izvoare”, un manifest muzical al rădăcinilor reinterpretate

DJ Sava și ADDA lansează „La izvoare”, o piesă care aduce în prim-plan un stil unic, în care folclorul românesc este reîmprospătat și reinterpretat printr-o abordare modernă, actuală și profund emoțională

„La izvoare”, un produs marca Music Lover, este un cântec ce își trage seva din tradițiile autentice, dar care, prin talentul și viziunea celor implicați, reușește să depășească granițele obișnuitului.

În centrul său se află vocea caldă, intensă și inconfundabilă a ADDEI, pentru care acest tip de stil artistic a devenit deja o semnătură personală. De altfel, folclorul reinterpretat este un univers în care artista s-a simțit mereu „acasă”, reușind să îl transforme într-un limbaj propriu, recognoscibil și profund.

Un proiect născut din fuziunea tradiției cu modernitatea.

