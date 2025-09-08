Teo Costache renunţă definitiv la rolul de ispită la Insula Iubirii

Teo este una dintre cele mai iubite ispite masculine și a reușit să se afle în centrul unor situații controversate pe parcursul participării sale. Din păcate, fanii Insula Iubirii nu vor mai avea ocazia să îl vadă în reality show, iar el a mărturisit motivul pentru care nu va mai participa. Iată ce a spus!

După 2 sezoane în care a pus concurentele pe jar, Teo Costache se retrage din lumea televiziunii. Tânărul își dorește să încheie acest capitol și să se axeze pe alte aspecte din viața lui. Teo și-a luat adio de la fani printr-un mesaj postat în online și a mărturisit că este hotărât să nu mai participe în emisiune.

„Aici se încheie un capitol din viața mea. Aici se încheie Insula iubirii. Cea mai provocatoare experiență și singura care mi-a schimbat viața în bine. Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune, ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să fac anumite lucruri la vârsta potrivită, ca apoi să nu simt nevoia”, a anunţat ispita Teo de la Insula iubirii, pe TikTok.

Citeşte şi: