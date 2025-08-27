Paza de Coastă SUA, captură record! Au fost confiscate droguri în valoare de 473 de milioane de dolari

O navă a Pazei de Coastă a Statelor Unite a descărcat luni o captură-record de droguri care, dacă ar fi ajuns pe străzi, ar fi reprezentat în jur de 23 de milioane de doze letale de cocaină, a anunțat serviciul citat de CNN.

Nava „Hamilton” a descărcat aproximativ 28.000 de kilograme de cocaină și 6.500 de kilograme de marijuana în Port Everglades din Fort Lauderdale, în apropiere de Miami, în ceea ce a fost „cea mai mare cantitate de droguri descărcată în istoria Pazei de Coastă”, conform unui comunicat al instituției. Valoarea totală a drogurilor confiscate a fost estimată la 473 de milioane de dolari.

„Această cantitate este „suficientă pentru supradoze fatale pentru întreaga populație a statului Florida“, a declarat contraamiralul Adam Chamie în comunicat.

Confiscările au fost realizate în 19 intervenții separate în Oceanul Pacific de Est și Marea Caraibelor, între 26 iunie și 18 august, și au implicat trei nave ale Pazei de Coastă a SUA, două nave de război ale Marinei SUA și o navă de război olandeză, precum și unități de elicoptere ale Pazei de Coastă, unități ale Serviciului Vamal și al Patrulei de Frontieră, precum și unități ale Forței Interagenții Conjugate, potrivit comunicatului.

Echipajul a reținut 34 de suspecți traficanți de droguri, se precizează în comunicat.

De la începutul anului, Pază de Coastă a confiscat droguri în valoare de 2,2 miliarde de dolari destinate pieței americane.

„Aceste droguri alimentează și permit cartelurilor și organizațiilor criminale transnaționale să producă și să traficheze fentanyl, punând în pericol Statele Unite”, a spus Pază de Coastă într-un comunicat.

Citeşte şi: A urmat o dietă de la ChatGPT şi a ajuns la spital! Cu ce boală din secolul al XIX-lea s-a ales





