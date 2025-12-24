Vâlcea: Un bărbat din Berbești, depistat de polițiști conducând sub influența alcoolului

Polițiștii orașului Berbești, în timp ce desfășurau activități de supraveghere și control al traficului rutier, în seara zilei de 23 decembrie 2025, în jurul orei 23:00, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe raza orașului.

La volan se afla un bărbat în vârstă de 36 de ani, din localitatea Sinești, care emana halenă alcoolică. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, conducătorul auto a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, potrivit IPJ Vâlcea

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului, cercetările fiind continuate sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.