vineri, 19 decembrie, 2025
Colindători primiți cu căldură la Detașamentul 6 Jandarmi din Strehaia

De Mariana BUTNARIU
Tradiție de sărbători continuată și în acest an
Tradiție de sărbători continuată și în acest an

În spiritul sărbătorilor de iarnă, jandarmii din cadrul Detașamentului 6 au continuat frumoasa tradiție de a primi colindători la sediul subunității din Strehaia.

Colindătorii, purtători ai mesajului de bucurie și speranță specific Crăciunului, au fost întâmpinați cu deschidere și căldură de către jandarmi, care au apreciat momentul artistic și autenticitatea obiceiurilor păstrate din generație în generație.

Consolidarea relației cu comunitatea

Astfel de activități contribuie la întărirea legăturii dintre instituție și comunitate, promovând valorile tradiționale și apropierea dintre jandarmi și cetățeni.

Mesaj de sărbători

Jandarmii Detașamentului 6 urează tuturor cetățenilor sărbători liniștite, pline de sănătate, pace și bucurii alături de cei dragi.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

