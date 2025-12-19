Colindători primiți cu căldură la Detașamentul 6 Jandarmi din Strehaia

În spiritul sărbătorilor de iarnă, jandarmii din cadrul Detașamentului 6 au continuat frumoasa tradiție de a primi colindători la sediul subunității din Strehaia.

Colindătorii, purtători ai mesajului de bucurie și speranță specific Crăciunului, au fost întâmpinați cu deschidere și căldură de către jandarmi, care au apreciat momentul artistic și autenticitatea obiceiurilor păstrate din generație în generație.

Consolidarea relației cu comunitatea

Astfel de activități contribuie la întărirea legăturii dintre instituție și comunitate, promovând valorile tradiționale și apropierea dintre jandarmi și cetățeni.

Mesaj de sărbători

Jandarmii Detașamentului 6 urează tuturor cetățenilor sărbători liniștite, pline de sănătate, pace și bucurii alături de cei dragi.

