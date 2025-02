Șeful Salvamont Gorj face apel la voluntari pentru că nu mai are personal

Serviciul Public Județean al Salvamont Gorj se confruntă cu un deficit semnificativ de personal, motiv pentru care există în prezent mai multe posturi vacante.

Conform declarațiilor lui Sabin Cornoiu, șeful Salvamont Gorj și președintele Salvamont România, instituția întâmpină dificultăți în recrutarea și angajarea de noi salvatori montani, o situație care persistă de mai mulți ani. În acest moment, nu mai puțin de 10 posturi sunt disponibile, însă ocuparea acestora nu este un proces simplu.

Salvamontismul este o profesie ce necesită o pregătire temeinică și îndelungată, iar cei interesați să devină salvatori montani trebuie să urmeze un ciclu riguros de instruire. Acest program de pregătire include atât module teoretice, cât și sesiuni practice, fiind structurat astfel încât să ofere viitorilor salvatori competențele necesare pentru intervenții în teren accidentat, în condiții dificile și adesea imprevizibile.

Intră într-un program de pregătire

Admiterea în această meserie nu este automată, ci presupune parcurgerea unui traseu clar definit: în primul rând, candidații trebuie să promoveze examenele aferente cursurilor de formare. Ulterior, după absolvirea Școlii Naționale Salvamont, aceștia pot deveni eligibili pentru angajare în cadrul structurilor Salvamont.

Totuși, numărul celor care reușesc să finalizeze acest proces este extrem de redus. Una dintre principalele dificultăți care îngreunează recrutarea de noi salvatori montani este atractivitatea scăzută a posturilor disponibile. Pe lângă complexitatea formării, un alt factor descurajator îl reprezintă nivelul de salarizare.

Remunerațiile nu sunt considerate motivante, ceea ce face ca puțini candidați să fie dispuși să urmeze această carieră pe termen lung. În aceste condiții, motivația principală rămâne pasiunea pentru munte și dorința de a contribui la salvarea celor aflați în pericol.

Instituție esențială pentru zona montană

În prezent, în cadrul Serviciului Salvamont Gorj, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Gorj, doar o singură persoană urmează un program de pregătire pentru a deveni salvamontist. Acest candidat se află în faza finală a cursurilor și, după promovarea examenelor, urmează să fie angajat și să se alăture echipei de intervenție din județ. Situația deficitului de personal la Salvamont Gorj reflectă o problemă mai amplă la nivel național, întrucât recrutarea și menținerea în activitate a salvatorilor montani devine din ce în ce mai dificilă.

Totuși, activitatea serviciilor Salvamont rămâne esențială pentru siguranța turiștilor și a celor care practică sporturi montane, motiv pentru care găsirea unor soluții pentru atragerea de noi membri în echipă este o prioritate.

„Fac apel către cei care vor să devină salvatori montani. Iubesc muntele, schiul și vor să se înscrie la școala de salvatori montani și să parcurgă pregătirea și probele. Avem sub 40% din necesarul de angajați. Suntem 19 salvatori acum. Am avea nevoie de 60, dar acest lucru este imposibil. Avem în prezent 10 posturi vacante și de doi ani nu am organizat concurs pentru că nu avem pentru cine. Acum va termina școala un salvator și o să fie încadrat la Salvamont Gorj.”, a declarat Sabin Cornoiu, șeful Serviciului Public al Salvamont din cadrul Consiliului Județean Gorj.

Gorjenii, invitați să își doneze impozitul pe venit către Salvamont

Salvamont Gorj îi invită pe gorjeni să își doneze impozitul pe venit către echipele salvatorilor montani. Vor fi achiziționate echipamente de ultimă generație care vor ajuta personalul să salveze vieți pe munte.

„Vă invităm să fiți ”salvatorii din umbră” și să fiți alături de echipele Salvamont România, prietenii dumneavoastră de nădejde de pe cărările munților, în activitatea de prevenire a accidentelor montane si de salvare în munți și de formare a viitorilor salvatori montani! Multumim si prietenilor noștri de la https://formular230.ro/asociatia-nationala-a-salvatorilor-montani-din-romania, https://redirectioneaza.ro/salvamont_romania și https://redirectioneazaimpozit.ro/asociatia-nationala-a-salvatorilor-montani-din-romania pentru platformele realizate și puse la dispoziție tuturor celor care doresc sa sprijine activitatea asociațiilor si fundațiilor prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către comunitate. Salvamont Romania, salvatorii în roșu, culoarea salvatorilor de vieți sunt singura structură abilitată legal să desfășoare activități de salvare montană a persoanelor accidentate pe munte!”, conform unui mesaj.

