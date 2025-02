Cea mai nouă stațiune turistică din Gorj va beneficia de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice

Cea mai nouă stațiune turistică de interes local din Gorj, comuna Peștișani, va beneficia din acest an de stații de reîncărcarea vehiculelor electrice.

Câteva stații de reîncărcare vor fi amplasate în punctele principale de tranzit ale comunei. Bugetul este de peste 720.000 de lei. Lucrările trebuie să fie finalizate în 30 de zile, respectiv în această primăvară. Faptul că vor fi disponibile câteva stații de reîncărcare a autoturismelor electrice, va fi un punct forte pentru atragerea de turiști.

Comuna Peștișani este localitatea natală a sculptorului Constantin Brâncuși. Acesta s-a născut în satul Hobița. Autoritățile locale încearcă de câțiva ani să atragă turiști și să îi convingă pe localnici și pe investitori să construiască unități de cazare. Au fost organizate an de an câteva evenimente menite să atragă, de asemenea, turiști la Peștișani. Și în acest an vor fi organizate: Festivalul Sarmalelor și Piftiilor „In memoriam Radu Ciobanu” în septembrie, Festivalul România Autentică pe 21 – 22 iunie sau Turneul „Stradivarius” la Hobița pe 15 iunie.

Autospecială proprie de pompieri pentru creșterea siguranței în zonă

Comuna Peștișani, situată într-o zonă rurală în care intervențiile rapide și eficiente în caz de urgență sunt esențiale, va beneficia, începând din acest an, de o autospecială de pompieri. Acesta este un pas important în modernizarea și întărirea infrastructurii de siguranță publică din localitate, având în vedere că autospeciala va fi integrată în dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Peștișani.

Cu ajutorul acestei mașini de pompieri, comunitatea va putea răspunde mult mai rapid și mai eficient în cazul unor evenimente neprevăzute care pot pune în pericol viața și bunurile locuitorilor. Autospeciala va fi destinată pentru intervenții de primă urgență și comandă în diverse tipuri de situații de risc, inclusiv incendii, accidente rutiere sau alte evenimente care necesită o reacție rapidă din partea autorităților locale. Vehiculul este echipat cu toate facilitățile necesare pentru a permite echipajelor de salvatori să acționeze eficient și în condiții dificile, într-o varietate de medii, de la zone de munte greu accesibile până la localități sau infrastructuri aflate în pericol din cauza unor situații de urgență.

Autospeciala va contribui astfel la îmbunătățirea considerabilă a capacității de intervenție și salvare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Peștișani. În ceea ce privește finanțarea, această achiziție a fost posibilă datorită unei investiții semnificative în valoare de 411.000 de lei, sumă care a fost asigurată prin intermediul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), un program european care sprijină dezvoltarea infrastructurii în zonele rurale din Uniunea Europeană.

Citește și: Ministerul Energiei vrea să știe cât plătește pentru reabilitarea hidrocentralei de la Turceni