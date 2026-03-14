Vâlcea: Doi bărbaţi, amendați după ce i-au înjurat pe poliţişti într-un live pe internet

De Daniela Moise

Doi bărbaţi din orașul vâlcean Brezoi trebuie să achite câte 500 de lei fiecare după ce au fost amendați pentru că i-au înjurat pe poliţişti şi au folosit expresii jignitoare la adresa instituţiei într-un live pe o reţea de socializare.

Polițiștii din orașul Brezoi s-au sesizat din oficiu cu privire la un material video transmis în direct pe o rețea de socializare, în care două persoane de sex masculin adresau injurii și expresii jignitoare la adresa poliției.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea celor două persoane, doi bărbați, în vârstă de 28, respectiv 41 de ani, ambii din orașul Brezoi, județul Vâlcea.

Cei doi au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei fiecare, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Manifestările injurioase sau jignitoare adresate unor instituții ori persoane, inclusiv în mediul online, pot atrage răspunderea contravențională, potrivit legislației în vigoare.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

