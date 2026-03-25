Intervenție în forță în apartamentul unei avocate din Craiova. Asociația de proprietari scoate mizeria cu executorul la ușă

Asociația de proprietari a reușit în această dimineață să pătrundă cu ajutorul unui executor judecătoresc în apartamentul unei avocate din blocul K 3 de pe bulevardul Dacia din Craiova. Gazeta de Sud a relata cu puțin timp în urmă despre situația avocatei din Baroul Dolj, obligată de instanța de judecată să-și facă curat în apartament.

Locuința acesteia era plin de gunoi, mizerie și resturi de tot felul. Vecinii erau disperați din cauza mirosului, gândacilor și rozătoarelor care veneau din apartamentul unei avocatei din Baroul Dolj. Proprietara a fost obligată de instanța de judecată să-și facă curat în casă, dar nu a făcut-o, drept urmare, asociația de propreitari a urmat calea legală și a apelat la un executor judecătorec.

În această dimineață, angajații de la Salubritate au intrat în apartamentul nr.10 din blocul K și au început să scoată mizeria adunată de proprietară pe parcursul mai multor ani de zile. Totul s-a întâmplat în prezența unui executor judecătoresc și a administratorului de la Asociația de proprietari nr.2 Piața Gării. La acest moment echipele de muncitori sunt la fața locului.