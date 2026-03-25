14.4 C
Craiova
miercuri, 25 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Intervenție în forță în apartamentul unei avocate din Craiova. Asociația de proprietari scoase mizeria cu executorul la ușă

Intervenție în forță în apartamentul unei avocate din Craiova. Asociația de proprietari scoate mizeria cu executorul la ușă

De Maria CERNĂTESCU

-

Asociația de proprietari a reușit în această dimineață să pătrundă cu ajutorul unui executor judecătoresc în apartamentul unei avocate din blocul K 3 de pe bulevardul Dacia din Craiova. Gazeta de Sud a relata cu puțin timp în urmă despre situația avocatei din Baroul Dolj, obligată de instanța de judecată să-și facă curat în apartament.

Locuința acesteia era plin de gunoi, mizerie și resturi de tot felul. Vecinii erau disperați din cauza mirosului, gândacilor și rozătoarelor care veneau din apartamentul unei avocatei din Baroul Dolj. Proprietara a fost obligată de instanța de judecată să-și facă curat în casă, dar nu a făcut-o, drept urmare, asociația de propreitari a urmat calea legală și a apelat la un executor judecătorec.

În această dimineață, angajații de la Salubritate au intrat în apartamentul nr.10 din blocul K și au început să scoată mizeria adunată de proprietară pe parcursul mai multor ani de zile. Totul s-a întâmplat în prezența unui executor judecătoresc și a administratorului de la Asociația de proprietari nr.2 Piața Gării. La acest moment echipele de muncitori sunt la fața locului.

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:00:22

(VIDEO) Doi tineri din București, reținuți după un furt...

Polițiștii din Coșoveni au reținut doi tineri din București,...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA